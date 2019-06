UEFA Nations League 2019: Die Stadien der Endrunde im Überblick

In dieser Woche steht nicht nur die EM-Qualifikation auf dem Spielplan. Diese Woche spielen in Portugal vier Nationalmannschaften in einer Endrunde um den Titel der Nations League, dem neuen UEFA-Turnier. SPOX verrät euch, in welchen Städten und Stadien die entscheidenden Spiele der League A stattfinden.

UEFA Nations League 2019: Halbfinale und Finale in Portugal

Die erste Endrunde der Nations-League-Geschichte findet in Portugal statt.

Das erste Spiel ist für den kommenden Mittwoch angesetzt und wird in der Hafenstadt Porto ausgetragen. Als Austragungsort wird das Estadio do Dragao genutzt, welches eigentlich als Heimspielstätte des FC Porto genutzt wird. Außer dem ersten Nations-League-Halbfinale wird hier ebenso das Finale der Endrunde ausgetragen.

Estádio do Dragão Gesamtkapazität 50.033 Plätze Eröffnung 16. November 2003 Baukosten 97,8 Millionen Euro Heimspielort FC Porto

Im etwas nördlicher gelegenen Guimaraes findet einen Tag später das zweite Halbfinale der UEFA Nations League statt. Schauplatz ist dann das Estadio Dom Afonso Henriques, der eigentliche Heimspielort des portugiesischen Erstligisten Vitoria Guimaraes.

Estádio Dom Afonso Henriques Gesamtkapazität 30.165 Plätze Eröffnung 25. Juli 2003 Baukosten 26,4 Millionen Euro Heimspielort Vitoria Guimaraes

Nations League, Halbfinale: Die Halbfinal-Paarungen

Neben den Niederlanden und England, die beide am Donnerstag im Einsatz sind, steht die Nationalmannschaft der Schweiz im Halbfinale der Nations League. Der Gastgeber des Turniers, Portugal, hat sich ebenfalls für die Nations-League-Endrunde qualifizieren können.

Oranje setzte sich in der Gruppenphase gegen Frankreich und Deutschland durch, während die Schweiz in Gruppe 2 mit Belgien sowie Island als Tabellenerster hervorging.

In Gruppe 3 war die portugiesische Nationalmannschaft besser als Italien und Polen. England holte den Gruppensieg gegen Spanien und den Vizeweltmeister aus Kroatien.

Die anstehenden Halbfinals der UEFA Nations League:

Datum Anpfiff Heim Gast Spielort 05.06. 20.45 Uhr Portugal Schweiz Estadio do Dragao 06.06. 20.45 Uhr Niederlande England Estadio Dom Afonso Henriques

UEFA Nations League live: Halbfinale im TV/LIVESTREAM

Beide Halbfinal-Begegnungen der Nations League werden live sowie in voller Länge übertragen. Allerdings wird es keine Live-Übertragung im Free-TV, sondern via Livestream geben.

DAZN startet die Live-Berichterstattung zum ersten Halbfinal-Duell Portugal - England pünktlich zu Spielbeginn, ab 20.45 Uhr. Folgendes DAZN-Duo geht dann live auf Sendung:

Kommentator: Lukas Schönmüller

Experte: Heiko Vogel

Mit der Live-Übertragung des zweiten Halbfinals zwischen Oranje und England geht es ebenfalls pünktlich zur Anpfiff-Zeit um 20.45 Uhr los.

Auch die Final-Begegnung am kommenden Sonntag wird von DAZN übertragen. Des Weiteren ist ebenfalls das Free-TV, genauer das öffentlich-rechtliche ZDF, mit von der Partie.

Nations League 2019: Was bekommt der Sieger?

Auf den Gewinner wartet eine 71 Zentimeter große Trophäe aus Sterlingsilber. Das Preisgeld wird wie folgt aufgeteilt: