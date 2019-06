Niederlande - England heute live: Im TV/LIVESTREAM/LIVETICKER

Die zweite Halbfinal-Paarung der UEFA Nations League bildet das Spiel Niederlande - England, welches für beide Nationalmannschaften das erste direkte Aufeinandertreffen in einer K.o.-Runde ist. Bei SPOX bekommt ihr alle Infos rund um den Anpfiff, Spielort sowie die Schiedsrichter der Partie. Außerdem erfahrt ihr alles Wichtige zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Niederlande gegen England: Anpfiff, Schiedsrichter und Austragungsort

Genau wie das erste Halbfinale wird auch das heutige Halbfinal-Duell zwischen den Niederlanden und England um 20.45 Uhr angepfiffen.

Der zweite Spielort, Guimaraes, liegt nordöstlich von Porto und hat 158.108 Einwohner. Schauplatz des zweiten Halbfinals der Nations League ist das Estadio Dom Afonso Henriques, die eigentliche Heimspielstätte von Vitoria Guimaraes. Das Stadion wurde im Juli 2003 erstmals eröffnet und hat Platz für insgesamt 30.000 Zuschauer.

Die leitende Schiedsrichter-Team besteht fast ausschließlich aus französischen Unparteiischen. Lediglich der vierte Offizielle ist kein Franzose, sondern ein griechischer Schiedsrichter aus Rhodos. Dieses sechsköpfige Schiedsrichter-Gespann soll für einen gerechten und fairen Spielverlauf sorgen:

Schiedsrichter: Clément Turpin (FRA)

Schiedsrichterassistenten: Nicolas Danos (FRA), Cyril Gringore (FRA)

Videoassistent: François Letexier (FRA)

Erster Assistent des Videoassistenten: Nicolas Rainville (FRA)

Vierter Offizieller: Tasos Sidiropoulos (GRE)

Niederlade - England heute live: Halbfinale im TV oder LIVESTREAM

Für das Nations-League-Halbfinale besitzt das Free-TV keine Live-Übertragungsrechte. Alle Halbfinals der Nations League werden in Deutschland live und exklusiv vom Streaming-Anbieter DAZN ausgestrahlt, welcher den Wettbewerb bis zum Endspiel begleitet.

Mit der Live-Berichterstattung geht es heute pünktlich zu Spielbeginn, ab 20.45 Uhr los. Dann geht folgendes DAZN-Duo live auf Sendung:

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Ralph Gunesch

Solltet ihr die Live-Begegnung via Stream verpasst haben, könnt ihr das komplette Spiel noch einmal im Re-Live auf DAZN abrufen.

Niederlande gegen England live: Nations League heute im LIVETICKER

All diejenigen, die das Live-Spiel der Nations League nicht an den großen oder kleinen Bildschirmen per Livestream mitverfolgen können, haben die Möglichkeit den kompletten Live-Spielverlauf mittels des SPOX-Livetickers abzurufen.

SPOX tickert alle wichtigen Spielszenen, wie beispielsweise Tor-Chancen, Spieler-Wechsel, Standards, Verwarnungen und natürlich Tore live, sodass ihr bezüglich des Spielgeschehens jederzeit auf dem neuesten Stand bleibt.

Zum Live-Spielgeschehen der Partie Niederlande - England geht's hier lang.

Niederlande - England: Direkte Vergleiche im Überblick

Beide National-Teams standen sich bislang in 13 Direkt-Duellen gegenüber. Zu den 13 Direkt-Duellen zählen acht Freundschaftsspiele sowie fünf Pflichtspiele. Der letzte Direkt-Vergleich datiert noch vom 23.03.2018, als die Three Lions einen 1:0-Auswärtssieg gegen Oranje einfahren konnten.

Das letzte Pflichtspiel-Duell fand im Rahmen der Europameisterschaft 1996 statt. Auch dieses Duell der EM-Vorrunde ging zugunsten des englischen Nationalteams, mit 4:1, aus.

Die fünf letzten direkten Aufeinandertreffen der Niederlande und England in der Übersicht: