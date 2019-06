Niederlande - England 3:1 n.V.: Elftal profitiert von Fehlern und steht im Nations-League-Finale

Die niederländische Nationalmannschaft steht im ersten Finale der Nations League. Im Halbfinale bezwang die Mannschaft von Nationaltrainer Ronald Koeman England mit 3:1 nach Verlängerung (1:1, 0:1). Im Finale trifft die Niederlande am Sonntag auf Portugal (20 Uhr live auf DAZN).

Marcus Rashford (32.) hatte England per Foulelfmeter in Führung gebracht, Matthijs de Ligt (73.) köpfte nach einem Eckball den Ausgleich. In der Verlängerung brachte ein Eigentor von Kyle Walker (97.) die Elftal auf die Siegerstraße. Quincy Promes (114.) setzte den Schlusspunkt.

Die englische Mannschaft hatte Probleme mit dem Spielaufbau. Fehlpässe führten zu Ballbesitz für die Niederländer in besten Positionen, was aber besonders Memphis Depay (12./54.) nicht zu nutzen verstand. Defensiv stand England sehr kompakt - Holland, deutscher Gegner in der EM-Qualifikation, fand trotz des guten Strippenziehers Frenkie de Jong dagegen lang kein Mittel.

© getty

Nations-League-Sieger erhält 10,5 Millionen Euro Prämie

Spielniveau und Unterhaltungswert waren überschaubar, bis der junge Innenverteidiger de Ligt im Strafraum unnötig Rashford foulte. Der Stürmer von Manchester United verwandelte sicher selbst.

Die zweite Hälfte wurde intensiv und giftiger geführt. Sancho verpasste bei einer herausragenden Kopfball-Chance das vermeintlich sichere 2:0 (53.). Die Niederländer hielten forsch dagegen und drehten das Spiel verdient.

Der Gewinner des neuen UEFA-Wettbewerbs erhält 10,5 Millionen Euro Prämie und den neuen Silberpokal. Eine automatische Qualifikation für die EM 2020 ist mit dem Sieg nicht verbunden.

Niederlande gegen England: Die Fakten zum Spiel