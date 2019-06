Kroatien gegen Tunesien heute live: Übertragung im TV und LIVESTREAM

Nach der Auswärtsniederlage der Kroaten in Ungarn findet der amtierende Vize-Weltmeister langsam zurück in die Erfolgsspur. Letzten Samstag gelang den Feurigen ein 2:1-Heimsieg gegen Wales. Heute testet Kroatien gegen Tunesien und verabschiedet sich in die Sommerpause. SPOX verrät euch, wo die Partie live übertragen wird.

Kroatien gegen Tunesien: Alle Spieldaten im Vorfeld

Für beide Nationalmannschaften kommt es heute zum ersten direkten Aufeinandertreffen überhaupt. Die Partie findet am Abend um 20.45 Uhr in Varazdin statt.

Als Austragungsort fungiert das Stadion von NK Varazdin, das bei Heimspielen des neuen Erstligisten Platz für 10.800 Zuschauer bietet.

Der Gegner aus Tunesien traf seit 2018 auf fünf europäische Teams, wobei die Nordafrikaner immer ein Tor kassierten.

Kroatien gegen Tunesien heute live: Übertragung der Partie im TV

Eine Live-Übertragung im deutschen Fernsehen wird es nicht geben. Weder ein Free-TV- noch ein Pay-TV-Sender hat sich Live-Übertragungsrechte für das Freundschaftsspiel in Varazdin gesichert.

Kroatien - Tunesien live: Das Testspiel heute im LIVESTREAM

Die fehlende Live-Berichterstattung im TV fängt der Streaming-Anbieter DAZN auf, der das Testspiel live und exklusiv im Livestream ausstrahlt.

Pünktlich zum Anstoß um 20.45 Uhr startet die Live-Übertragung des Spiels Kroatien - Tunesien auf DAZN. Mit von der Partie ist DAZN-Kommentator Ruben Zimmermann, der euch durch das Spiel führt.

Nach Abpfiff bleibt die Partie in voller Spiellänge im Re-Live auf DAZN abrufbar, sodass ihr euch alle Tore und Torchancen auch nach Abpfiff noch einmal ansehen könnt.

EM-Qualifikation 2019: Wo stehen die Kroaten in der Tabelle?

Das Team von Zlatko Dalic nimmt in Gruppe E den ersten Tabellenplatz ein, punktgleich mit der ungarischen Nationalmannschaft.

Aktueller Tabellenstand in Gruppe E: