Copa America: Kolumbien gegen Katar heute live auf DAZN

Am zweiten Gruppen-Spieltag der Copa America treffen heute Nacht Kolumbien und Katar aufeinander. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge die Copa America live auf DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Copa America: Kolumbien gegen Katar live auf DAZN

In diesem Jahr hat sich die Streaming-Plattform DAZN die Rechte an der Copa America gesichert. Dementsprechend könnt ihr einen Großteil der Spiele teilweise mit englischem, teilweise mit deutschem Kommentar auf DAZN live und in voller Länge anschauen.

Wer heute Nacht lieber schlafen will, hat auch danach die Möglichkeit, das Gruppenspiel zwischen Kolumbien und Katar im Re-Live komplett nachzuschauen. Die Übertragung startet heute kurz vor Anpfiff um 23.30 Uhr.

© getty

Kolumbien gegen Katar: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Das Spiel wird um 23.30 Uhr deutscher Zeit (18.30 Uhr Ortszeit) im Estadio Morumbi im brasilianischen Sao Paolo angepfiffen, folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Alexis Herrera (VEN)

Alexis Herrera (VEN) Assistenten: Luis Murillo (VEN), Nicolas Taran (URU)

Luis Murillo (VEN), Nicolas Taran (URU) Vierter Offizieller: Victor H. Carrillo (PER)

Victor H. Carrillo (PER) VAR: Jesus Valenzuela (VEN)

Copa America: Die Tabelle der Gruppe B

Kolumbien konnte zum Auftakt den Favoriten aus Argentinien mit 2:0 besiegen, die Kataris erkämpften sich in ihrem Copa-Debüt immerhin ein 2:2 gegen Paraguay.

Pl. Nation Sp S U N Tore Diff. Pkte. 1 Kolumbien 1 1 0 0 2:0 2 3 2 Katar 1 0 1 0 2:2 0 1 3 Paraguay 1 0 1 0 2:2 0 1 4 Argentinien 1 0 0 1 0;2 -2 0

Copa America: Katar-Test für Heim-WM 2022

In den vergangenen Jahren wurde die katarische Nationalmannschaft auch dank Hilfe des Ex-Barca-Trainers Felix Sanchez so langsam aber sicher konkurrenzfähig und gewann im Frühjahr sogar den Asien Cup durch ein 3:1 im Finale gegen Japan.

Dass nicht-südamerikanische Mannschaften bei der Copa America am Start sind, ist schon seit 1993 so. Um ein echtes Turnierformat mit Gruppen bilden zu können, wurde das Teilnehmerfeld auf 12 Mannschaften aufgestockt. Zwei Nationen werden immer vom südamerikanischen Verband eingeladen, im kommenden Jahr werden Australien und Katar bei der Copa America in Argentinien und Kolumbien dabei sein.

Copa America: Die Sieger seit 1993

Dass Katar aber nach dem Asien Cup auch die Copa America gewinnt, ist extrem unwahrscheinlich. Noch nie hat eine eingeladene Nation den Cup geholt, Mexiko scheiterte zweimal im Endspiel.