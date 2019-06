Afrika-Cup heute live: Senegal gegen Algerien im TV und Livestream

Beim Afrika-Cup steht heute ein Spiel der Gruppe B, sowie zwei Partien in Gruppe C auf dem Programm. Unter anderem treffen Senegal und Algerien aufeinander. SPOX informiert euch im Vorfeld über die wichtigsten Spieldaten und der Übertragung im TV sowie Livestream.

Senegal gegen Algerien: Anpfiff und Austragungsort

Die heutige Begegnung zwischen dem Senegal und Algerien ist eine von drei Partien, die heute beim Afrika-Cup stattfinden. Im ersten Duell des Tages trifft Madagaskar auf Burundi, ab 16.30 Uhr.

Danach steht die Partie Senegal gegen Algerien auf dem Programm. Anpfiff des zweiten Vorrundenspiels ist um 19 Uhr. Debn zweiten Spieltag der Gruppe C komplettieren heute Abend um 22 Uhr Kenia und Tansania.

Als Austragungsort der Begegnung Senegal gegen Algerien fungiert das Cairo International Stadium in Ägyptens Hauptstadt. Das Stadion am Nil hat Platz für 74.100 Zuschauer und ist damit das zweitgrößte Fußballstadion des Landes, nach dem Borg El Arab Stadium in Alexandria.

Afrika-Cup: Senegal gegen Algerien heute live im TV und Livestream

Im Vergleich zu vergangenen Afrika-Meisterschaften, wird der diesjährige Afrika-Cup nicht im Free-TV zu sehen sein. Dennoch müssen Fans des Afrika-Cup nicht ganz auf den Wettbewerb verzichten. Der Streaming-Dienst DAZN hat sich die Live-Übertragungsrechte des diesjährigen Africa Cup of Nations gesichert.

Das heutige Duell der Gruppe C zwischen dem Senegal und Algerien wird live sowie in voller Länge im Livestream übertragen. Pünktlich zu Spielbeginn, also um 19 Uhr, steigt DAZN in die Live-Berichterstattung ein. Dann meldet sich Kommentator David Ploch zu Wort und führt euch durch den Abend.

Auf DAZN werden kurz nach dem Abpfiff auch die Highlights der Begegnung abrufbar sein. Zudem könnt ihr ausgewählte Spielzusammenfassungen auch bei SPOX sehen.

Afrika-Cup in Ägypten, 2. Spieltag: Bisherige Ergebnisse im Überblick

Drei von insgesamt zwölf Partien des zweiten Spieltags beim Afrika-Cup wurden bereits ausgetragen. Die ersten Partien am zweiten Spieltag fanden am gestrigen Mittwoch statt und verliefen ohne größere Überraschungen. Gastgeber Ägypten und Mitfavorit Nigeria erlaubten sich keine Ausrutscher.

Alle Ergebnisse vom gestrigen Mittwoch beim Afrika-Cup 2019 in Ägypten (2. Spieltag):

Datum Gruppe Heim Gast Ergebnis 26.06.2019 A Uganda Simbabwe 1:1 26.06.2019 A Ägypten DR Kongo 2:0 26.06.2019 B Nigeria Guinea 1:0

Afrika Cup of Nations 2019 - Gruppe C mit Senegal und Algerien

Senegal und Algerien sind die Favoriten auf das Weiterkommen. In der heutigen Partie könnte bereits die Entscheidung um den Gruppensieg fallen.

Tabellenstand in Gruppe C vor Beginn des 2. Spieltags: