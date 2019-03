Freundschaftsspiel: Brasilien gegen Panama heute live im TV und Livestream

Panama tritt am heutigen Samstag zum Freundschaftsspiel in Portugal gegen Brasilien an. Wo ihr die Partie live mitverfolgen könnt und was es sonst wichtiges zu wissen gibt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Ohne den immer noch verletzten PSG-Superstar Neymar treten die Brasilianer heute in Porto gegen Panama an. Dabei musste die Selecao in den letzten 22 Länderspielen nur eine einzige Niederlage hinnehmen (WM-Viertelfinale gegen Belgien) und entschied die letzten sechs Testspiele sogar alle zu null für sich. Mit unter anderem Uruguay oder Argentinien schlugen die Südamerikaner dabei auch durchaus Gegner von Format.

Auf der anderen Seite blickt Panama auf ein positives Jahr 2018 zurück. Zum ersten Mal in der Geschichte qualifizierte sich das kleine mittelamerikanische Land für die Endrunde der Weltmeisterschaft in Russland. Dort schied man zwar schon in der Gruppenphase aus, erzielte aber beim 1:6 gegen England das immer in Erinnerung bleibende erste Tor. Seitdem gab es für Panama in sechs Spielen fünf Niederlagen, weshalb man gegen Brasilien als Aussenseiter in die Partie geht.

Brasilien gegen Panama: Spielort und Spielbeginn

Die Partie zwischen Brasilien und Panama findet im Estadio do Dragao in Porto statt. Der Spielbeginn ist auf 18 Uhr terminiert.

Brasilien vs. Panama: Wo wird das Spiel in TV und Stream übertragen?

Das Freunschaftsspiel zwischen Brasilien und Panama wird live und in voller Länge auf DAZN ausgestrahlt.

Brasilien - Panama: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei Brasilien ist Superstar Neymar weiter verletzt und wird wohl nicht zum Einsatz kommen.

Brasilien : Alisson - Fagner, Militao, Miranda, Telles - Fabinho, Arthur, Coutinho - Richarlison, Firmino, Anderson

: Alisson - Fagner, Militao, Miranda, Telles - Fabinho, Arthur, Coutinho - Richarlison, Firmino, Anderson Panama: Roberts - Palacios, I.Anderson, Escobar, Benitez - Browne, Cooper, Walker, Botello, Buitrago - Arroyo

Brasilien vs. Panama: Die letzten Duelle

Die letzte Begegnung zwischen beiden Teams konnte Brasilien mit 2:0 für sich entscheiden.