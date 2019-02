Suarez schwärmt von Dembele: "Er wird einer der Besten der Welt"

Dickes Lob für Ousmane Dembele: Sein Mitspieler beim FC Barcelona, Luis Suarez, hat von der Entwicklung des Franzosen geschwärmt. "Ich denke, dass er einer der Besten der Welt wird", sagte Suarez im Interview mit der spanischen Sport.

Dembele müsse nur noch lernen, professionell zu arbeiten. Dafür habe er jedoch viele Mitspieler, die ihm dabei helfen können. "Niemand wird Ousmane beibringen, einen Ball zu treten, denn das kann er. Aber es geht darum, wie man funktioniert", erklärte Suarez.

Dembele fiel beim FC Barcelona immer wieder durch fehlende Disziplin auf. Verspätungen, unentschuldigtes Fehlen, mangelnde Einsatzbereitschaft im Training: Dembele stand spanischen Medien zufolge sogar schon kurz vor dem Aus bei Barca.

© getty

Aktuell fehlt Dembele aufgrund einer Knöchelverletzung. Auch ein Einsatz gegen den FC Valencia (18.30 live auf DAZN) ist fraglich. Zuvor sammelte der 21-Jährige regelmäßig Einsatzminuten unter Trainer Ernesto Valverde. Dembele stand in dieser Saison in 27 Spielen bereits 21 Mal in der Startelf der Katalanen. Dabei erzielte er 13 Tore und bereitete fünf Treffer vor.