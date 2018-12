Copa Libertadores: Das Finale zwischen River Plate und den Boca Juniors heute im LIVE-Stream

Das Superclasico zwischen River Plate und den Boca Juniors geht endlich in die zweite Runde! SPOX liefert euch alle wichtigen Informationen zum Finale der Copa Libertadores und wie ihr dieses im LIVE-Stream verfolgen könnt.

Nachdem der Bus der Boca Juniors vor dem Final-Rückspiel in der Copa Libertadores von Fans des Rivalen River Plate angegriffen wurde, musste das Spiel verlegt werden. Ursprünglich sollte die Partie am 24. November ausgetragen werden. Das Hinspiel in Buenos Aires endete mit einem 2:2-Remis.

Copa Libertadores-Finale: Wo und wann findet die Partie statt?

Am heutigen Sonntagabend um 20.30 Uhr wird das Final-Rückspiel der Copa Libertadores zwischen River Plate und den Boca Juniors angepfiffen. Austragungsstätte ist das Estadio Santiago Bernabeu im Stadtbezirk Chamartin in Madrid.

Superclasico heute im LIVE-Stream auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte für das Finale der Copa Libertadores gesichert. Die Übertragung der Vorberichte startet ca. um 20.20 Uhr.

Moderator: Daniel Lerche

Daniel Lerche Kommentator: Guido Hüsgen

Guido Hüsgen Experte: Michael Hofmann

DAZN zeigt neben dem heutigen Finale auch zahlreiche weitere hochklassige Fußballwettbewerbe, beispielsweise Partien der Champions League sowie die gesamte Europa League. Dazu kommen ausgewählte Spiele der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Ein Abonnement des Streamingdienstes kostet monatlich 9,99 Euro, wobei der erste Monat sogar kostenfrei ist. Hier geht es zum Probemonat.

River Plate gegen Boca Juniors: Die Rivalität des Superclasicos

Beide Mannschaften stammen aus der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, das Duell dieser Teams gilt als eines der bekanntesten Derbys der Sportwelt. Die Fans sehen diese Partien als Kampf zwischen den Schichten. Boca Juniors symbolisiert dabei die Arbeiterklasse und River Plate die Oberschicht.

Gewaltaktionen der Zuschauer sind bei diesen Duellen leider regelmäßig involviert. Aufgrund dessen, dass River Plate-Fans den Bus der Boca Juniors vor dem Final-Rückspiel im Monumental-Stadion mit Steinen attackierten, wurde sowohl das Datum als auch der Austragungsort der heutigen Partie geändert.

River Plate gegen Boca Juniors: Voraussichtliche Aufstellungen

River: Armani - Pinola, Maidana, L. Martinez, Casco - Perez, Palacios, Montiel - G. Martinez, Pratto, Borre

Armani - Pinola, Maidana, L. Martinez, Casco - Perez, Palacios, Montiel - G. Martinez, Pratto, Borre Boca: Rossi, Olaza, Magallan, Izquierdos, Jara - Perez, Barrios, Nandez - Pavon, Tevez, Villa

Die letzten Superclasicos zwischen River Plate und Boca Juniors

Wettbewerb Heimteam Auswärtsteam Ergebnis Copa Libertadores Boca Juniors River Plate 2:2 Primera Division Boca Juniors River Plate 0:2 Supercopa Boca Juniors River Plate 0:2 Primera Division River Plate Boca Juniors 1:2

Copa Liberdatores: Die letzten Sieger