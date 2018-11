Schweiz gegen Katar heute live im TV und Livestream verfolgen

Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet am heutigen Mittwoch ein Testspiel gegen Katar. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach dem Spiel gegen den WM-Gastgeber von 2022 geht es für die Eidgenossen am Sonntag in der Nations League gegen Belgien.

Wo und wann spielt die Schweiz gegen Katar?

Die Partie zwischen der Schweiz und Katar findet am heutigen Mittwoch um 19 Uhr statt. Austragungsort ist das Stadio di Cornadero in Lugano.

Schweiz gegen Katar im TV und Livestream verfolgen

Nur in der Schweiz ist das Spiel zwischen der Nati und Katar im Free-TV zu sehen. SRF2 berichtet ab 18.45 Uhr mit folgendem Personal:

Moderation: Rainer M. Salzgeber

Experte: Benjamin Huggel

Kommentator: Sascha Ruefer

Außerhalb der Schweiz ist DAZN die einzige Möglichkeit, die Begegnung live zu verfolgen. Der Streamingdienst überträgt zudem Spiele der Nations League, Champions League, Europa League und vieler Topligen live und exklusiv. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

Schweiz mit Verletzungsproblemen vor Spiel gegen Katar

Die Schweizer Nationalmannschaft muss in den kommenden beiden Spielen gegen Katar und Belgien kurzfristig auf drei Spieler verzichten.

Sowohl Roman Bürki als auch Kapitän Stephan Lichtsteiner erlitten bei ihren Einsätzen im Europacup Oberschenkelverletzungen. Bürki bekam in der Champions League gegen Atletico Madrid einen Schlag auf den Oberschenkel und verpasste deshalb auch das Spitzenspiel am Samstag in der Bundesliga gegen Bayern München. Lichtsteiner erlitt mit Arsenal in der Europa League gegen Sporting Lissabon eine Oberschenkelzerrung. Bei ihm ist von einer Pause von rund einem Monat auszugehen.

Noch schwerer erwischte es Breel Embolo: Der Stürmer vom FC Schalke 04 zog sich einen Bruch im linken Mittelfuß zu und wird mindestens sechs Wochen ausfallen.

Die Schweiz in der Nations League: Die Tabelle

Am Sonntag empfängt die Schweiz in der Gruppe A2 der Nations League Belgien zum Endspiel um den Gruppensieg.