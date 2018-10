Loris Karius bei Besiktas Istanbul schon wieder vor dem Aus?

Für Loris Karius könnte die Zeit bei Besiktas Istanbul deutlich früher zu Ende gehen als gewünscht.

Wie die Daily Mail berichtet, denkt der türkische Top-Klub darüber nach, die Leihe des deutschen Torhüters bereits nach drei Monaten wieder zu beenden und den Keeper stattdessen sobald wie möglich zurück zum FC Liverpool zu schicken.

Eigentlich sollte der 25-Jährige beim Traditions-Klub nach seiner schweren Zeit in Liverpool Spielpraxis sammeln. Allerdings unterliefen dem ehemaligen Mainzer auch in Istanbul bereits mehrere Fehler, so unter anderem beim Europa-League-Spiel gegen Malmö.

Karius bei Besiktas auf dem Abstellgleis

Aktuell genießt bei Besiktas-Coach Senol Günes eher Karius‘ Konkurrent Tolga Zengin das Vertrauen. Geht es also bereits im Januar zurück auf die Insel?

Unterdessen hat der aktuelle Tabellen-Vierte der Süper Lig Interesse an einem weiteren ehemaligen Bundesliga-Profi. So soll Stürmer Divock Origi, im vergangenen Jahr von den Reds an den VfL Wolfsburg verliehen, Besiktas' Interesse geweckt haben.