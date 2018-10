England-Coach Gareth Southgate will Hype um BVB-Youngster Jadon Sancho eindämmen

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate ist darum bemüht, den Hype um BVB-Shootingstar Jadon Sancho nach dessen Debüt im Trikot der Three Lions gegen Kroatien (0:0) unter Kontrolle zu halten.

"Wir hätten ihn nicht zwanzig Minuten vor Spielende eingewechselt, wenn wir nicht von seinen Qualitäten überzeugt gewesen wären", sagte Southgate über den 18-Jährigen und warnte gleichermaßen vor zu hoher Erwartungen an den Flügelspieler: "Trotzdem denke ich, dass wir die Erwartungshaltung ein wenig im Zaum halten müssen."

England-Coach hat BVBs Jadon Sancho schon seit der U15 auf dem Schirm

Des Weiteren betonte der Coach, dass er den ehemaligen City-Spieler schon seit einiger Zeit auf dem Schirm hatte. "Ich habe damals in einem unserer U15-Camps einige Zeit mit ihm verbracht. Zudem habe ich mich viel mit seinen Jugendtrainern unterhalten, um einen Einblick in seine Persönlichkeit zu bekommen. Nur so konnten wir ihm helfen, so schnell wie möglich Fuß zu fassen", so Southgate.

Auch über die regelmäßigen Einsatzzeiten Sanchos beim BVB zeigte sich Southgate glücklich: "Er hat schon einige Champions-League-Spiele absolviert und dort stets einen guten Eindruck hinterlassen."