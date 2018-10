UEFA Nations League: Russland gegen Schweden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der WM-Gastgeber von 2018 empfängt am 3. Spieltag der Nations League Schweden. Hier erfahrt ihr, wo das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker zu finden ist.

Während die Russen ihr Auftaktspiel gegen die Türkei mit 2:1 gewinnen konnten, unterlagen die Schweden gegen die Türkei mit 2:3.

Wo und wann findet die Partie Russland vs. Schweden statt?

Russland empfängt Schweden am heutigen Donnerstag in der Arena Baltika in Kaliningrad. Das Stadion bietet Platz für rund 35.000 Zuschauer. Anstoß ist um 21.45 Uhr.

Russland - Schweden: TV-Übertragung, Livestream

Russland gegen Schweden wird nicht im deutschen Free-TV übertragen. Die Exklusivrechte für die Ausstrahlung der Partie liegen beim Online-Streamingdienst DAZN, der auch alle weiteren Partien der UEFA Nations League anbietet.

Neben der Nations League zeigt das "Netflix des Sports" unter anderem die Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 sowie Highlights aus dem US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB). Außerdem hat DAZN seit dieser Saison ausgewählte Spiele der UEFA Champions League im Programm.

Russland gegen Schweden im Liveticker verfolgen

Für diejenigen, denen es nicht möglich ist, das Spiel im Livestream zu verfolgen, bietet SPOX einen Liveticker an. Dort verpasst ihr nichts.

UEFA Nations League: Die Gruppe von Russland und Schweden

Zwei Spieltage sind in Gruppe B2 bereits gespielt. Russland liegt mit drei Punkten an der Tabellenspitze vor der Türkei, die ebenfalls drei Punkte auf dem Konto hat. Allerdings haben die Türken auch schon zwei Begegnungen ausgetragen. Die Schweden sind noch punktlos am Tabellenende der Gruppe. Ein Sieg in Russland und die Skandinavier könnten an der Türkei und den Russen vorbei an Position 1 vorpreschen.

UEFA Nations League: Die Gruppen in der Übersicht

Gruppe /Liga Liga A Liga B Liga C Liga D Gruppe 1 Deutschland, Frankreich, Niederlande Tschechien, Ukraine, Slowakei Schottland, Albanien, Israel Georgien, Lettland, Kasachstan, Andorra Gruppe 2 Belgien, Schweiz, Island Türkei, Schweden, Russland Ungarn, Griechenland, Finnland, Estland Weißrussland, Luxemburg, Moldawien, San Marino Gruppe 3 Portugal, Italien, Polen Nordirland, Bosnien und Herzegowina, Österreich Norwegen, Bulgarien, Zypern, Slowenien Aserbaidschan, Färöer, Malta, Kosovo Gruppe 4 Spanien, England, Kroatien Dänemark, Irland, Wales Rumänien, Serbien, Montenegro, Litauen Mazedonien, Armenien, Liechtenstein, Gibraltar

UEFA Nations League: Die kommenden Spiele im Überblick