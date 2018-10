Schweden gegen Slowakei: Das Testspiel heute live im TV und Livestream

Mit Schweden und der Slowakei treffen am heutigen Dienstag zwei Mannschaften in einem Testspiel aufeinander, für die es bisher in der Nations League alles andere als rund läuft. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV und im Livestream verfolgen könnt.

In der zweithöchsten Nationen-Liga bilden sowohl die Slowakei als auch Schweden die Schlusslichter ihrer jeweiligen Gruppen. Der Tre Kronor droht nach einer überdurchschnittlichen WM (Viertelfinal-Teilnahme) in einer Gruppe mit Russland und der Türkei der Abstieg in die Division C.

Wo und wann spielt Schweden gegen die Slowakei?

Die Partie findet am heutigen Dienstag in der Friends Arena im schwedischen Solna statt. Schiedsrichter Jakob Kehlet pfeift das Spiel zwischen Schweden und der Slowakei um 20.45 Uhr an.

Schweden gegen Slowakei heute live im TV und Livestream

Das Freundschaftsspiel zwischen Schweden und der Slowakei wird heute nicht im Free-TV übertragen. Dennoch gibt es bei DAZN eine Möglichkeit, die Partie live zu verfolgen.

Neben Spielen aus der Champions League, Europa League, Premier League, Serie A, Primera Division und Ligue 1 bietet der Streamingdienst mit Ausnahme der DFB-Begegnungen auch alle Partien der UEFA Nations League live und exklusiv an. DAZN kostet 9,99 Euro monatlich, hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

Vor Schweden-Spiel: Slowakei-Trainer Kozak zurückgetreten

Nach fünf Jahren wird bei der slowakischen Nationalmannschaft beim Spiel gegen Schweden erstmals wieder ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie stehen.

Der bisherige Coach Jan Kozak legte das Amt auf eigenen Wunsch am Sonntag nieder, nachdem sein Team einen Tag zuvor mit 1:2 gegen Tschechien unterlag. Im Freundschaftsspiel gegen Schweden am Dienstag wird nun der bisherige Co-Trainer Stefan Tarkovic die Mannschaft betreuen.

Unter Kozak hatte sich die Slowakei im Jahr 2016 erstmals als eigenständige Nation seit der Auflösung der Tschechoslowakei 1993 für eine Europameisterschaft qualifiziert. Damals schied die Mannschaft im Achtelfinale mit einem 0:3 gegen Deutschland aus.

Schweden gegen Slowakei: Die bisherigen Aufeinandertreffen

In den bisherigen vier Spielen gegen Schweden konnte die Slowakei bisher kein einziges Mal gewinnen. Anfang letzten Jahre setzte es für die Mannschaft sogar eine 0:6-Klatsche.