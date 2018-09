Frankreichs Tolisso vor Nations League: "Deutschland brennt auf Wiedergutmachung"

Am Donnerstag trifft Deutschland im ersten Spiel der Nations League auf Frankreich (20.45 Uhr im LIVETICKER). Trotz der schlechten Weltmeisterschaft warnt Corentin Tolisso vom FC Bayern München im kicker vor dem DFB-Team: "Natürlich, Deutschland hat eine schlechte WM gespielt, aber natürlich hat das Team eine große Qualität und es brennt auf Wiedergutmachung. Und was gibt es Besseres, als das gegen den amtierenden Weltmeister zu tun?"

Die Partie findet in der Münchner Allianz Arena statt, es ist also quasi ein Heimspiel für den 24-Jährigen. "Es ist das erste Spiel für uns mit unserem zweiten Stern auf der Brust. Das wird ganz besonders sein. Auch für mich persönlich, weil es gegen viele meiner Mitspieler beim FC Bayern geht, weil es in meinem Stadion, der Allianz-Arena stattfindet", fährt der Franzose fort und versichert, dass er das Spiel genießen werde.

Fest steht für Tolisso jedoch auch: "Wir wollen uns als würdiger Weltmeister präsentieren und dieses Spiel gewinnen." So ganz kann er derweil immer noch nicht glauben, dass er mit der Equipe Tricolore in Russland den WM-Pokal erobert hat: "Das ist eine riesengroße Freude. Es gibt immer noch Tage, wo ich wach werde und mir sage, hey, ich bin Weltmeister. Das ist ein Lebenstraum für jeden Fußballer, einmal Weltmeister werden."

Nun gelte es aber weiter zu arbeiten, "um seine Leistungen zu bringen, um für die Nationalelf nominiert zu werden, um große Titel zu gewinnen", formuliert Tolisso weiter große Ziele. Im zweiten Spiel der Nations League trifft Frankreich dann am 9. September auf die Niederlande.

UEFA Nations League: Deutschlands Gruppenspielplan

Alle Informationen zum ersten Gruppenspiel zwischen Deutschland und Frankreich gibt es hier.