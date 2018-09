Spanien - Kroatien in der Nations League heute live: TV, Livestream, Liveticker

Nachdem Spanien mit einem Sieg gegen England gut in die Nations League gestartet ist, steht heute das Spiel gegen Kroatien an (20.45 Uhr bei DAZN und im LIVETICKER). Für den Vize-Weltmeister ist es die erste Partie in diesem Wettbewerb. SPOX hat die wichtigsten Informationen zum Spiel, der Übertragung im Livestream und zum Liveticker.

Die Bilanz zwischen beiden Mannschaften ist dabei sehr ausgeglichen. Bei fünf Duellen gewannen beide Teams je zwei Mal, eine Partie endete unentschieden. Auch das Torverhältnis ist mit 5:5 ausgeglichen.

Spanien - Kroatien: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Spanien und Kroatien beginnt am heutigen Dienstag, 11. September, um 20.45 Uhr. Austragungsort ist das Estadio Manuel Martinez Valero in Elche. Es wird der insgesamt sechste Auftritt der spanischen Mannschaft dort sein. Zuletzt spielte die Furia Roja dort vor zehn Jahren.

Spanien gegen Kroatien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen Spanien und Kroatien wird exklusiv beim Streamingdienst DAZN gezeigt, ebenso wie alle anderen Spiele der Nations League abgesehen von den Partien der deutschen Nationalmannschaft.

Darüber hinaus zeigt das Netflix des Sports Spiele aller europäischen Topligen sowie der Champions League und Europa League.

Zudem bietet SPOX zu allen Spielen der Nations League einen Liveticker an, so auch zu Spanien - Kroatien.

Spanien: Luis Enrique plant den Umbruch

Nach der kurzfristigen Entlassung von Julen Lopetegui und der Interimsbetreuung durch Fernando Hierro hat die spanische Mannschaft mit Luis Enrique nun einen neuen Coach, der den Umbruch einleiten soll. In den letzten Jahren kam die Mannschaft nicht mehr an das Niveau der dominanten Zeiten von 2008 bis 2012 heran.

Der Umbruch unter Enrique ist dabei klar zu erkennen. Mit Sergio Ramos, Sergio Busquets und Raul Albiol sind nur noch drei Spieler dabei, die mit Spanien einen Titel holten. Beim Sieg gegen England hat der Plan seiner Meinung nach funktioniert: "Wir können noch einiges verbessern, aber ich bin zufrieden."

Kroatien: Kann die WM bestätigt werden?

Kroatien erreichte bei der WM mit dem zweiten Platz das beste Ergebnis in der Geschichte, nun muss das Team allerdings zeigen, dass dieser überraschende Coup kein Zufall war. Allerdings steht auch die Kockasti vor einem Umbruch, da viele Leistungsträger bereits über 30 Jahre alt waren. Mit Mario Mandzukic und Danijel Subasic traten bereits zwei Stammspieler zurück.

UEFA Nations League die Spiele der Gruppe A4