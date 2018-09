Highlights Frankreich - Niederlande in der Nations League: Giroud rettet Sieg - Alle Tore im Video

Die französische Nationalmannschaft hat am zweiten Spieltag der Nations League das Heimspiel gegen die Niederlande mit 2:1 gewonnen. Hier gibt es alle Tore und die weiteren Highlights im Video.

Damit sicherte sich der Weltmeister auch die alleinige Tabellenführung in der Gruppe 1 der Liga A in der Nations League. Die Niederlande ist nach der Niederlage nun Gruppenletzter hinter Deutschland.

Frankreich gegen die Niederlande: Alle Highlights im Video

Auf SPOX könnt ihr die Highlights vieler Spiele der Nations League bereits am folgenden Tag sehen, so auch die des Spitzenspiels Frankreich gegen die Niederlande.

Frankreich gegen die Niederlande: Giroud entscheidet das Spiel

In der ersten Halbzeit hatte Frankreich die Partie komplett im Griff und ging nach einem Patzer der niederländischen Defensive in der 14. Minute verdient in Führung. Blaise Matuidi bediente Kylian Mbappe zum 1:0. Mit viel Ballbesitz dominierten die Franzosen in der Folge, ohne aber einen weiteren Treffer erzielen zu können.

Nach 67 Minuten fiel dann der überraschende Ausgleich. Ryan Babel machte das Spiel noch einmal spannend. In der 75. Minute sorgte Olivier Giroud mit dem 2:1 allerdings für die Entscheidung.

Frankreich siegt gegen die Niederlande: Die Fakten

Olivier Giroud erzielte sein 32. Länderspieltor und überholte damit Zinedine Zidane. Er ist nun der alleine Vierte in der französischen Rangliste.

Kylian Mbappe war an zehn Toren der Nationalmannschaft in diesem Jahr beteiligt (Acht Tore, zwei Vorlagen). Mehr als jeder andere Spieler des Weltmeisters.

Es war der fünfte Sieg von Frankreich gegen die Niederlande in Folge.

