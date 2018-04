Dino Toppmöller im Interview: "Der BVB ist ohne Tuchel immer schlechter geworden"

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtjylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton (Delayed) Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe Premiership Hibernian -

Celtic Premier League West Bromwich -

Liverpool CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Serie A SPAL -

AS Rom Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Lille Serie A Sassuolo -

Florenz Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

FC Turin Premier League ZSKA Moskau -

Krasnodar Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St- Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Eredivisie Den Haag -

PSV Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

Tokyo

Dino Toppmöller hat 128 Spiele in der zweiten Liga absolviert. Mittlerweile trainiert der 37-Jährige den luxemburgischen Topklub F91 Düdelingen.

Im Interview mit SPOX schwärmt Toppmöller in den höchsten Tönen von Thomas Tuchel. Zudem äußert sich der frühere Stürmer über seine Zeit bei Manchester City, seinen Vater Klaus Toppmöller und die Zeit, als er sich bei Eintracht Frankfurt verzockt hat.

SPOX: Herr Toppmöller, nach einer langen Odyssee als Spieler mit zwölf verschiedenen Klubs sind Sie schließlich in Luxemburg angekommen. Warum haben Sie eigentlich so häufig den Verein gewechselt?

Dino Toppmöller: Das hatte unterschiedliche Gründe. Teilweise war es die sportliche Perspektive, weil ich nicht die erhofften Einsatzzeiten bekommen habe. In meiner Zeit in Bochum habe ich mich deswegen mit dem Trainer verkracht. Teilweise waren es auch personelle Änderungen im Verein oder es hat einfach nicht gepasst. Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn ich nicht so oft den Verein gewechselt hätte.

Toppmöller über seine Spielerkarriere

SPOX: Trotz 128 Spielen in der zweiten Liga schafften Sie nie den Sprung in die Bundesliga. Woran hat es gelegen?

Toppmöller: Vielleicht habe ich einfach nicht die Qualität gehabt, aber ich stand schon öfter kurz davor. In Frankfurt war ich zum Beispiel selbst schuld. Wir sind damals in die Bundesliga aufgestiegen - aber dann habe ich mich verzockt, wollte zu viel Gehalt. Daraufhin hat Frankfurt sein Vertragsangebot zurückgezogen und ich bekam keine Verlängerung. Da hätte ich bestimmt ein paar Spiele in der Bundesliga machen können. Aber obwohl das nicht geklappt hat, bin ich sehr zufrieden mit meiner Spielerkarriere. Tausende Jugendliche wollen Profi werden, ich hab es geschafft.

SPOX: Bei welchem Klub haben Sie die schlechtesten Erfahrungen gemacht?

Toppmöller: Das war zu meiner Zeit beim FC Augsburg: Der Trainer (Holger Fach; Anm. der Redaktion) wollte mich damals unbedingt haben, der Manager war aber nicht überzeugt. Am Ende hat sich der Trainer durchgesetzt und ich wurde verpflichtet. Aber ich konnte das Vertrauen nicht zurückzahlen, da habe ich mich sehr schlecht gefühlt. Dann kam auch noch eine Knöchelverletzung dazu und ich fiel länger aus.

Dino Toppmöllers Stationen als Spieler

Zeitraum Verein -1999 FSV Salmrohr 2000-2001 1. FC Saarbrücken 2001 Manchester City 2001-2002 VfL Bochum 2002-2003 Eintracht Frankfurt 2003-2005 Erzgebirge Aue 2005-2006 SSV Jahn Regensburg 2006-2008 Kickers Offenbach 2008-2009 FC Augsburg 2010 F91 Düdelingen 2010-2012 FSV Salmrohr 2012-2014 SV Mehring 2014-2016 Hamm Benfica

SPOX: Als 20-Jähriger waren Sie 2001 auch ein halbes Jahr bei Manchester City aktiv, ohne einen Einsatz in der Liga zu bekommen. Wie kam der Wechsel zustande?

Toppmöller: Ich bin damals auf eigene Faust zu einem Probetraining nach England geflogen - kurze Zeit später saß ich beim Manager und der hat mir sofort einen Vertrag über dreieinhalb Jahre angeboten. Da sagt man natürlich nicht Nein und ich habe ohne Berater ganz alleine meinen Vertrag unterschrieben.

SPOX: Wie haben Sie die Zeit dort erlebt?

Toppmöller: Das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Manchester City ist der professionellste Klub, bei dem ich je gearbeitet habe. Ich durfte bei den Profis mittrainieren und habe in der Reserve als Leistungsträger alle Spiele gemacht. Aber ich war noch zu jung. Ich hatte Heimweh, habe meine Familie vermisst. Davor war ich immer behütet, in der Nähe meiner Familie. Manchester City kam zu früh für mich, ich hätte noch zwei, drei Jahre gebraucht.

Toppmöller über die Beziehung zu seinem Vater

SPOX: Inwieweit hat Ihr Vater Klaus Toppmöller Sie in Ihrer Karriere beeinflusst?

Toppmöller: Sehr. Am Anfang meiner Karriere war der Name sicherlich ein Vorteil und hat viele Türen geöffnet. Aber letzten Endes habe ich mich im Profifußball durchgesetzt und nicht mein Vater. Wegen meinem Namen hätte ich vielleicht drei, vier Spiele in der 2. Liga gemacht, aber keine 128. Der Name wurde immer mehr zur Bürde: Dadurch, dass mein Vater oft zeitgleich irgendwo Trainer war, stand er im Fokus, das war ein schweres Erbe für mich.

© getty

SPOX: Wie ist der Kontakt zu Ihrem Vater, gibt er Ihnen denn Tipps?

Toppmöller: Als ich noch in Salmrohr aktiv war, hat mein Vater sich oft die Spiele angesehen und in Ruhe ein Bier getrunken. Er genießt jetzt seine Zeit. Wir diskutieren öfter mal über Fußball, aber ich hole mir keine Tipps. Der Fußball hat sich im Vergleich zu seiner Zeit taktisch sehr verändert.

Seite 1: Dino Toppmöller über seine Spielerkarriere, Manchester City und seinen Vater

Seite 2: Toppmöller über seine Trainerkarriere, den luxemburgischen Fußball und seine Zukunft