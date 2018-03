Wo kann ich England - Italien sehen? Infos zur Live-Übertragung im TV, Livestream und Bilanz

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Live Nordirland -

Am Dienstagabend (21 Uhr im LIVESTREAM) kommt es in einem Freundschaftsspiel zum Aufeinandertreffen zwischen England und Italien. Während es für England ein wichtiger Test vor der WM in Russland ist, treibt Italien nach der verpassten Qualifikation seinen Neuanfang voran. Erfahre hier alle Informationen zur Liveübertragung im TV und im Internet.

Es kommt bereits zum 27. Duell zwischen den beiden Nationen. Italien hat mit zehn Siegen die leicht bessere Bilanz, England kommt auf acht Siege bei acht Unentschieden.

Datum, Uhrzeit und Ort der Begegnung England - Italien

England empfängt Italien im Londoner Wembley-Stadion am Dienstag, den 27.03.2018. Anpfiff ist um 21 Uhr.

TV, Livestream - Wo wird das Spiel live übertragen?

DAZN zeigt das gesamte Spiel live mit deutschem Kommentar. Der Streaminganbieter hat in der Woche mehrere Länderspiele im Programm.

Abseits dessen zeigt DAZN die Spiele zahlreicher Topligen live und exklusiv in Deutschland. Sowohl die Premier League als auch die Serie A mit den Stars des Länderspiels gibt es live und auf Abruf beim "Netflix des Sports". DAZN kostet 9,99 pro Monat. Der erste Monat ist dabei kostenfrei.

Gianluigi Buffons letzter Auftritt für Italien

Nachdem Gianluigi Buffon eigentlich bereits nach der verpassten WM-Qualifikation seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte, konnte ihn der italienische Interimstrainer Luigi Di Biagio zu einem Comeback überreden. Seine Rückkehr gilt aber wohl nur für die Spiele gegen Argentinien und England. Die Partie am Dienstag könnte also Buffons letzte werden.

Die aktuelle Form der beiden Mannschaften

Wenn man auf die aktuelle Verfassung der beiden Teams schaut, hat England klare Vorteile. Die Briten konnten ihre WM-Qualifikationsgruppe souverän gewinnen und haben am Freitag in den Niederlanden mit 1:0 gesiegt. Italien schied dagegen in den Playoffs zur WM aus und verlor am Freitag mit 0:2 gegen Argentinien.

Die letzten Partien zwischen England und Italien