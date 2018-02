Giorgio Chiellini über Antonio Conte: "Nach dem Training bist du tot".

Six Nations Sa 10.02. Nur was für richtig harte Kerle: Six Nations auf DAZN Eredivisie Live Roda -

Juventus Turins Abwehrspieler Giorgio Chiellini hat sich zur anspruchsvollen Zeit unter seinem Ex-Trainer Antonio Conte geäußert.

Der Innenverteidiger arbeitete insgesamt fünf Jahre unter Conte, zunächst bei Juventus und später bei der italienischen Nationalmannschaft. Conte sitzt aktuell beim FC Chelsea auf der Bank, steht aber dort kurz vor der Entlassung.

In der Daily Mail erklärte Chiellini das besondere Arbeiten unter dem 48-Jährigen: "Es sind nicht nur die Spiele unter Conte. Es ist der ganze Tag, jede Trainingseinheit. Er ist wie ein Polizist. Wir spürten eine besondere Atmosphäre unter ihm. Wenn das Training vorüber war, warst du tot. Nicht müde, sondern tot. Das schaffst du nur, wenn du an das glaubst, was er tut."

Eine besondere Herausforderung sei die Europameisterschaft 2016 gewesen, als Conte die Azzurri, die nicht hoch eingeschätzt worden waren, ins Viertelfinale führte und auf dem Weg dorthin mit dem Team Titelverteidiger Spanien ausschaltete.

"Du bist zu 100 Prozent bei ihm"

"Wir hatten diese 40 Tage in Frankreich und es war, als betrete man eine völlig anderen Welt", sagte Chiellini: "Du bist zu 100 Prozent bei ihm. Er erschafft eine besondere Atmosphäre und jeder spendet dem anderen Energie."

Um Chiellini gibt es immer wieder Wechselspekulationen. Neben eben Chelsea wurde in der Vergangenheit auch Manchester City mehrfach als möglicher neuer Klub gehandelt.

Diesen Spekulationen erteilte der 32-Jährige allerdings eine klare Absage. Er stellte klar: "Ein Wechsel in die Premier League? Als Italiener verlässt du Juventus nur, wenn der Verein dich verkaufen möchte. So einfach ist das."

Chiellini spielt seit 2005 für Juve. Er kam damals für 7,7 Millionen Euro Ablöse von der Fiorentina und gewann mit den Bianconeri seitdem unter anderem sechs italienische Meisterschaften. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.