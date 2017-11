Niederlagen für WM-Gastgeber 2018 und 2022

WC Qualification Europe So 20:45 Griechenland - Kroatien: Die WM-Playoffs auf DAZN Friendlies Live Spanien -

Costa Rica Serie A Live Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden Friendlies Argentinien -

Nigeria WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kolkata Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Indian Super League Chennaiyin -

Goa Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb . Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes

Die beiden kommenden WM-Gastgeber mussten am Samstag jeweils schmerzliche Niederlagen hinnehmen. Russland, das im kommenden Sommer (14. Juni bis 15. Juli) das Weltturnier ausrichtet, kassierte gegen Argentinien ebenso eine 0:1-Niederlage wie Katar, der Gastgeber von 2022, gegen Tschechien.

Im Duell gegen Vize-Weltmeister Argentinien mit dem fünfmaligen Weltfußballer Lionel Messi an der Spitze musste die zuletzt stark in der Kritik stehende russische Auswahl von Trainer Stanislaw Tschertschessow kurz vor Schluss den K.o. hinnehmen. Sergio Agüero (86.) erzielte per Kopf für die Gäste das Tor des Tages.

In Reihen der Sbornaja stand der Kölner Profi Konstantin Rausch in der Anfangsformation, er wurde in der 88. Minute ausgewechselt. Der Stuttgarter Emiliano Insua saß bei den Gästen nur auf der Bank.

Katar musste bei einem Mini-Turnier in Doha bereits in der 15. Minute den entscheidenden Treffer durch Antonin Barak hinnehmen. Simon Falta traf zudem für die Tschechen, bei denen Jiri Pavlenka von Bundesligist Werder Bremen im Tor stand, in der 38. Minute nur die Latte.

Am vergangenen Mittwoch hatte Tschechien, das ebenso wie Katar die WM-Endrunde 2018 in Russland verpasst hat, ebenfalls im Abdullah-bin-Khalifa-Stadion WM-Debütant Island mit 2:1 besiegt. Somit steht die Mannschaft von Nationaltrainer Karel Jarolim vorzeitig als Turniersieger fest. Am kommenden Dienstag treffen die Gastgeber zum Abschluss auf Island.

Unterdessen unterlag der deutsche Qualifikations-Gegner Norwegen mit dem Hoffenheimer Bundesligaprofi Havard Nordtveit in seinen Reihen in Mazedonien 0:2 (0:0). Goran Pandev (48.) und Kire Markoski (90.) trafen für die Gastgeber.