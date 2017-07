Untersuchung bei Fan-Ausschreitung in China

Erlebe

deinen Sport

live Copa Libertadores Mi 02:45 Guarani -

River Plate J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa Copa Libertadores Do 00:15 Paranaense -

Santos J1 League Do 05:00 Podolskis Vorstellung bei Vissel Kobe J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata CSL So 13:35 Tianjin Teda -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Carl Zeiss Jena -

Hertha BSC Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense

Nach einem angeblichen Angriff auf einen Schiedsrichter und Fan-Ausschreitungen in der zweitklassigen China League One hat der chinesische Fußballverband Untersuchungen eingeleitet. Bei der Partie zwischen Baoding Rongda und Wuhan Zall (2:2) am vergangenen Samstag waren die Schiedsrichter von wütenden Fans mit Schuttteilen beworfen worden, wie die Zeitung Beijing News berichtete.



Zudem soll der vierte Offizielle Yang Kaizi nach der Partie in der Kabine geschlagen worden sein. Von wem die Attacke ausging, schrieb die Zeitung nicht.

Vorausgegangen war eine umstrittene Entscheidung der Unparteiischen in der Schlussphase des Spiels: Baoding hatte mit 2:1 geführt, ehe den Gästen aus Wuhan in der siebenminütigen Nachspielzeit per Elfmeter der Ausgleich gelang. Das Schiedsrichter-Team musste anschließend von Sicherheitspersonal vom Platz eskortiert werden.

"Wir bitten die Klubs, ihre Meinung dazu auf ruhige Weise auszudrücken", teile der Verband mit: "In der Zwischenzeit rufen wir die Fans auf, rational und beherrscht zu bleiben."