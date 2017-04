Steuerbetrug? Razzien bei zwei Klubs

Mittwoch, 26.04.2017

Der englische Premier-League-Klub West Ham United bestätigte eine Durchsuchung der Geschäftsräume im Londoner Olympiastadion. Der Verein teilte mit, er habe "vollumfänglich kooperiert".

Auch in der Arena des Zweitligisten Newcastle United, der am Montag den Wiederaufstieg perfekt gemacht hatte, soll eine Razzia durchgeführt worden sein. Klubdirektor Lee Charnley wurde laut der englischen Zeitung Guardian sogar in Gewahrsam genommen.

"Die Ermittlungen senden das klare Zeichen, dass jeder, der Steuerbetrug begeht, mit Konsequenzen rechnen muss - egal, wo er sich aufhält", teilte die HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs), die in Großbritannien für die Steuern, den Zahlungsverkehr und Zoll zuständig ist, mit.

