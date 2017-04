Einziger Kandidat: Argentinien will Sampaoli

Freitag, 28.04.2017

Der Vertrag Sampaolis bei den Andalusiern läuft allerdings noch bis zum 30. Juni 2018. Tapia deutete jedoch an, dass der 57-Jährige eine Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt habe. Sampaoli würde die Nachfolge des am 10. April entlassenen Edgardo Bauza antreten.

Argentinien nimmt bei den Eliminatorias derzeit nur Rang fünf ein, lediglich die besten vier Teams qualifizieren sich direkt für die WM. Das nächste WM-Qualifikationsspiel muss der Ex-Weltmeister am 31. August beim Erzrivalen Uruguay bestreiten.

Jorge Sampaoli im Steckbrief