Medien: Barca beobachtet Frankreich-Talente

Dienstag, 28.03.2017

Der 18-jährige Mbappe und der 21-jährige Lemar sorgen in der laufenden Saison sowohl in der Ligue 1 als auch in der Champions League für mächtig Furore. Vor allem Mbappe ist jedoch bei mehreren europäischen Top-Klubs begehrt, auch Real Madrid und Manchester United sollen interessiert sein.

Tolisso, 22-jähriger Mittelfeldmann, ist einer der Schlüsselspieler von Lyon. Allerdings soll Juventus Turin aktuell die besten Karten auf seine Verpflichtung haben.

