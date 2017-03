Schweini-PK: Journalist entschuldigt sich

Freitag, 31.03.2017

"Anfangs dachte ich, es sei ein Übersetzungsproblem", sagte er gegenüber Sports Feed. Tatsächlich bezog sie sich demnach auf die Klubweltmeisterschaft. "Ich bin einfach etwas durcheinander gekommen, da ich mich bei den Fußballwettbewerben nicht gut auskenne", führte er weiter aus.

Die Zeit danach war für den Journalisten nicht einfach. "Es waren ziemlich turbulente 24 Stunden mit teils relativ aggressiven Reaktionen über die sozialen Medien. Als Journalisten haben wir eine große Verantwortung. Dieser will ich nachkommen. Ich hoffe, jeder akzeptiert meine Entschuldigung", schrieb er in einer E-Mail an Daily Mail.

Bastian Schweinsteiger im Steckbrief