Schweinsteiger: Ankunft und Debüt terminiert

Dienstag, 28.03.2017

Der 32-Jährige landet in Chicago am 28. März um 18.30 Uhr Ortszeit (29. März, 1.30 Uhr MEZ). Sein künftiger Verein Chicago Fire gab per Twitter sogar den Terminal bekannt, um seine Ankunft gebührend mit den Fans zu feiern.

Sein Debüt in der MLS wird Schweinsteiger aller Voraussicht nach am 1. April gegen Montreal Impact geben. Der Schweini-Hype in Amerika ist weiterhin ungebrochen. 150 Dollar muss man für das Jersey des Weltmeisters auf den Tisch legen.

Der Weltmeister hielt sich vor seinem Abflug beim spanischen Zweitligisten RCD Mallorca fit für die MLS.

Bastian Schweinsteiger im Steckbrief