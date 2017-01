Brasiliens Ex-Nationaltrainer Silva verstorben

Freitag, 20.01.2017

Carlos Alberto Silva (r.) starb mit 77 Jahren in Belo Horizonte

Mit Brasilien gewann er bei den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul Silber, nachdem seine Mannschaft sich im Halbfinale im Elfmeterschießen gegen Deutschland durchgesetzt hatte.

In Brasilien arbeitete Silva bei vielen Topklubs, gewann aber nur mit "Underdog" Guarani FC aus Campinas gleich bei seiner ersten Trainerstation die nationale Meisterschaft. Im Ausland folgten Meistertitel mit Yomiuri Kawasaki in Japan (1991) und dem FC Porto in Portugal (1992 und 1993).