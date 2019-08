Europa League: Wer zeigt / überträgt die Auslosung heute live?

Am heutigen Freitag werden die Kugeln bei der Europa-League-Auslosung gezogen. Wer die Aufteilung der Gruppen überträgt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Wollt ihr alle Spiele der kommenden Europa-League-Saison sehen? Dann holt euch euren kostenlosen Probemonat auf DAZN und seid bei der Eintracht, Gladbach und Wolfsburg live dabei.

Europa-League-Auslosung: Ort, Datum

Einen Tag nach den letzten Qualifikationsspielen für die Europa League werden die Teams in die Gruppen aufgeteilt. Die Ziehung beginnt am heutigen Freitag um 13 Uhr im Grimaldi-Forum in Monaco.

Wer zeigt / überträgt die EL-Auslosung?

Um die Übertragung live zu verfolgen, habt ihr mehrere Möglichkeiten. DAZN, das alle Spiele der Europa League in der kommenden Saison zeigen wird, sendet auch die Auslosung live. Pünktlich ab 13 Uhr ist der Livestream auf der Plattform abrufbar. Neben der EL hat DAZN mit ausgewählten Spielen der Champions League sowie allen Partien der Serie A, Primera Division und Ligue 1 noch viel mehr Live-Fußball im Angebot.

Die Auslosung könnt ihr zudem bei SPOX auf Facebook sehen. Hier geht's zum Livestream.

Die UEFA selbst zeigt die Ziehung in Monaco ebenfalls live. Auf der Website ist der Livestream kostenlos verfügbar, jedoch müsstet Ihr Euch einloggen.

Mit Eurosport zeigt zudem auch ein Sportsender das Event live. Zum einen bietet Eurosport klassisch die Auslosung im Free-TV an, zudem besteht die Möglichkeit via Eurosport Player auf einen Livestream zuzugreifen. Auch hier müsst ihr Euch jedoch zuvor einloggen.

Europa League: Lostöpfe und Modus der Auslosung

Analog zur Auslosung in der Champions League wurden die 48 Teilnehmer an der Europa League in vier Lostöpfe aufgeteilt. In jedem Lostopf sind zwölf Mannschaften, die anhand ihres UEFA-Koeffizienten auf die Lostöpfe verteilt wurden. Jede Gruppe bekommt ein Team aus jedem Lostopf zugelost. Ergo werden am Ende zwölf Gruppen mit vier Teams zu Buche stehen.

Eine Besonderheit gilt es zu beachten: Mannschaften aus dem gleichen nationalen Verband dürfen nicht in der gleichen Vorrundengruppe sein. Somit ist ein Duell Wolfsburg gegen Gladbach oder Frankfurt nicht möglich.

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 FC Sevilla PSV Eindhoven AS Saint-Etienne AZ Alkmaar FC Arsenal FK Krasnodar Qarabag Agdam Vitoria Guimaraes FC Porto Celtic Feyenoord Rotterdam Trabzonspor AS Rom Fc Kopenhagen FC Getafe FK Oleksandria Manchester United Sporting Braga Espanyol Barcelona F91 Düdelingen Dynamo Kiew KAA Gent Malmö FF ASK Linz Besiktas Borussia Mönchengladbach Partizan Belgrad Wolfsberger AC FC Basel Young Boys Bern Standard Lüttich Slovan Bratislava Sporting Lissabon FK Astana Wolverhampton Wanderers FC Lugano ZSKA Moskau Ludogorets Rasgrad Stade Rennes Glasgow Rangers VfL Wolfsburg APOEL Nikosia Rosenborg Trondheim CFR Cluj Lazio Rom Eintracht Frankfurt Basaksehir Ferencvaros Budapest

© getty

Die Rekordsieger der Europa League