Racing Straßburg gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream sehen

In den Playoffs um den Einzug in die Europa League spielt heute Racing Straßburg gegen Eintracht Frankfurt. Was Ihr alles über dieses Spiel wissen müsst und wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Racing Straßburg gegen Eintracht Frankfurt: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie findet am heutigen Donnerstag um 21 Uhr statt. Austragungsort ist das La Meinau in Straßburg, in welchem 24.000 Zuschauer Platz finden. Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Ivan Kruzliak (SVK)

Ivan Kruzliak (SVK) Schiedsrichterassistenten: Tomas Somolani (SVK), Branislav Hancko (SVK)

Tomas Somolani (SVK), Branislav Hancko (SVK) Vierter Offizieller: Peter Kralovic (SVK)

Straßburg gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV

Die Partie zwischen Straßburg und der SGE könnt Ihr bei RTL Nitro sehen. Ab 20.15 Uhr beginnt die Übertragung mit folgendem Personal:

Moderation : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Kommentator: Marco Hagemann

Straßburg gegen Frankfurt heute im LIVE-STREAM

RTL Nitro könnt Ihr via TV-NOW im Livestream verfolgen. Allerdings ist dieser kostenpflichtig. Das TV-NOW-Abo kostet 4,99 Euro im Monat.

Ab der Gruppenphase ist dann auch wieder der Streaming-Dienst DAZN mit von der Partie und überträgt alle Spiele und alle Tore der UEFA Europa League live und auf Abruf.

Racing Straßburg vs. Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Nach dem knappen Bundesliga-Sieg gegen Hoffenheim könnte SGE-Coach Adi Hütter mehrere Wechsel vornehmen.

Straßburg: Sels - Simakan, Kone, Mitrovic, Ndour - Lienard, Sissoko - Zohl, Corgnet, Carole - Da Costa

Sels - Simakan, Kone, Mitrovic, Ndour - Lienard, Sissoko - Zohl, Corgnet, Carole - Da Costa Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, N'Dicka - da Costa, Rode, Torro, Kostic - Rebic - Paciencia, Kamada

Eintracht Frankfurt in der Europa League: Die Termine

Die Gruppenphase der Europa League beginnt am 19. September, was knapp zwei Monate nach dem ersten Quali-Spiel der Eintracht wäre.