Europa-League-Gruppenphase: Termine, Tabellen, TV-Übertragung

Am Freitag wurde in Monaco die Gruppenphase der UEFA Europa League ausgelost. Hier bekommt Ihr einen Überblick über die einzelnen Gruppen, die Termine, die TV-Übertragung und die Gegner für die deutschen Vertreter Frankfurt, Wolfsburg und Gladbach.

Europa League: Auslosung

Die Auslosung ergab für Frankfurt und Gladbach jeweils Traumlose. Die Eintracht trifft auf Vorjahresfinalist Arsenal, Standard Lüttich und Vitoria Guimares, die Fohlen auf die AS Rom. Istanbul Basaksehir und der Wolfsberger AC komplettieren die Gladbacher Gruppe.

Weniger attraktive, dafür bei weitem machbarere Lose bekam der VfL Wolfsburg. Die Wölfe kämpfen gegen KAA Gent, AS Saint-Etienne und FC Olexandrya um den Einzug in die K.o.-Runde.

Europa League: Die Gruppen in der Übersicht

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F FC Sevilla Dynamo Kiew FC Basel Sporting Lissabon Lazio Rom FC Arsenal APOEL Nikosia FC Kopenhagen FK Krasnodar PSV Eindhoven Celtic Glasgow Eintracht Frankfurt Qarabag Agdam Malmö FF FC Getafe Rosenborg Trondheim Stade Rennes Standard Lüttich F 91 Dudelange FC Lugano Trabzonspor AS Linzer ASK CFR Cluj Vitoria SC

Gruppe G Gruppe H Gruppe I Gruppe J Gruppe K Gruppe L FC Porto ZSKA Moskau VfL Wolfsburg AS Rom Besiktas Istanbul Manchester United Young Boys Bern Ludogorez Rasgrad KAA Gent Borussia Mönchengladbach Sporting Braga FC Astana Feyenoord Rotterdam Espanyol Barcelona AS St. Etienne Istanbul Basaksehir Wolverhampton Wanderers Partian Belgrad Glasgow Rangers Ferencvaros Budapest FC Olexandriya Wolfsberger AC Slovan Brasislava AZ Alkmaar

Europa League: Übertragung live auf DAZN

Wie in der vergangenen Saison überträgt DAZN alle Spiele der Europa League live. Demzufolge werden auch die Partien von Eintracht Frankfurt, dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach im Livestream angeboten.

Zusätzlich hat DAZN auch wieder die beliebte GoalZone-Konferenz im Programm. Mit dieser verpasst ihr kein einziges Tor an einem Europa-League-Spieltag.

Europa League: Übertragung im Free-TV

Auch im Free-TV werden einige Spiele übertragen. RTL hat in der kommenden Saison 15 Matches im Angebot. Damit wird an jedem Spieltag der Europa League am Donnerstag eine Begegnung live auf RTL oder RTL Nitro zu sehen.

Europa League: Die Spieltag der Gruppenphase

Der erste Spieltag ist auf den 19. September terminiert. Am 12. Dezember fällt am sechsten Spieltag die Entscheidung über das Weiterkommen in der Gruppenphase.