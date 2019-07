Europa League und Champions League: Auslosung im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Montag findet in Nyon die Auslosung für die Champions League und Europa League statt. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Auslosung live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Europa League, Auslosung im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Auslosung wird um 12 Uhr in Nyon beginnen. Bei diesem Prozedere wird sowohl die 3. Qualifikationsrunde der Champions League als auch der Europa League festgelegt.

Die UEFA überträgt die Auslosung selbst auf ihrer Homepage. Hier entlang!

Europa League: Auslosung im LIVE-TICKER

Wer die Auslosung nicht im LIVE-STREAM sehen kann ist bei SPOX richtig aufgehoben. Wir tickern die Auslosung live mit. Hier geht's zu unserem LIVE-TICKER der Auslosung.

Europa League, Termine nach der Auslosung

Die Duelle der 3. Runde werden am 8. August und 15. August ausgetragen. Alle Partien aus der zweiten Runde werden am 25. Juli sowie 1. August bestritten.

Die Verlierer aus der Champions-League-Qualifikation greifen in der dritten Runde der EL-Quali ein.

Champions League, Termine nach der Auslosung

Die Champions-League-Teilnehmer werden - wie bei der EL auch - in zwei Partien entschieden. Die Hinspiele der dritten Runde finden am 6. und 7. August statt, die Rückspiele am 13. August.

UEFA: Qualifikation für Europa League und Champions League: Die Termine

Hier ist eine Übersicht über die wichtigsten Termine bei der Qualifikation zur Europa- sowie Champions League.

Datum Wettbewerb 25.07. EL-Quali, 2. Runde - Hinspiel 01.08. EL-Quali, 2. Runde - Rückspiel 06./07.08. CL-Quali, 3. Runde - Hinspiel 08.08. EL-Quali, 3. Runde - Hinspiel 13.08. CL-Quali, 3. Runde - Rückspiel 15.08. EL-Quali, 3. Runde - Rückspiel

Eintracht Frankfurt in der Europa League: Auslosung, Gegner

Aus deutscher Sicht ist die Auslosung besonders für Eintracht Frankfurt interessant. Die SGE trifft in der zweiten Runde auf Flora Tallinn aus Estland.

Die Partien gegen Flora Tallinn werden am 25. Juni (Heim) und am 1. August ausgetragen.

Der mögliche Gegner in der nächsten Runde wird am Montag ausgelost.