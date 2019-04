Europa-League-Viertelfinale: Mesut Özil und Antonio Rüdiger auf Kurs - Valencia gewinnt Spanien-Duell

Mesut Özil mit dem FC Arsenal und Antonio Rüdiger mit dem FC Chelsea stehen in der Europa League vor dem Einzug ins Halbfinale. Der Ex-Weltmeister Özil gewann mit den Gunners gegen den vom ehemaligen Bayern-Coach Carlo Ancelotti trainierten SSC Neapel 2:0 (2:0), der deutsche Nationalspieler Rüdiger siegte mit Arsenals Stadtrivalen beim Außenseiter Slavia Prag 1:0 (0:0).

Im spanischen Duell gewann der FC Valencia beim FC Villarreal 3:1 (1:1). Der Sieger des Duells zwischen Chelsea und Prag wäre der Gegner von Eintracht Frankfurt, sollten die Hessen gegen Benfica Lissabon noch den Einzug ins Halbfinale schaffen.

Die Tore für die Gunners, die in der vergangenen Saison im Halbfinale gegen den späteren Sieger Atletico Madrid ausgeschieden waren, erzielten Aaron Ramsey (15.) und Kalidou Koulibaly (25.) per Eigentor. Özil stand in der Arsenal-Startelf und leitete eine schöne Kombination, die letztendlich zum 1:0 führte, mit einem Pass ein.

Im Rückspiel müssen die Londoner allerdings ihre Auswärtsschwäche besiegen. In den letzten beiden Runden gab es bei Bate Borissow und Stade Rennes jeweils Niederlagen.

Europa League: Powerranking zum Viertelfinale mit Eintracht Frankfurt © getty 1/17 Im Viertelfinale der Europa League ist mit Eintracht Frankfurt noch ein deutscher Verein vertreten. Doch wie stark ist die Eintracht im Vergleich zu den anderen Klubs? Das Powerranking. © getty 2/17 PLATZ 8 - SLAVIA PRAG: Trotz des furiosen Weiterkommens gegen Sevilla der krasse Außenseiter im Viertelfinale. © getty 3/17 Slavia trifft mit Chelsea auf den wohl stärksten Gegner. Ein Weiterkommen der kampfstarken Prager (aktuell Tabellenführer der tschechischen Liga) wäre eine Sensation. © getty 4/17 PLATZ 7 - FC VILLARREAL: Spielt eine starke Europa-League-Saison, steht in der spanischen Liga aber auf einem Abstiegsplatz. Mehr Wundertüte geht nicht. © getty 5/17 Im Viertelfinale gegen den Lokalrivalen Valencia ist das Gelbe U-Boot klar in der Rolle des Underdogs. © getty 6/17 PLATZ 6 - BENFICA LISSABON: Liegt in der portugiesischen Liga sechs Spieltage vor Schluss punktgleich mit Porto an der Spitze. Ist in dieser Saison aber immer wieder für Patzer gut. © getty 7/17 Vieles hängt von Stürmer Haris Seferovic ab, der mit 18 Treffern die portugiesische Torschützenliste anführt. Von 2014 bis 2017 spielte er beim Viertelfinalgegner Eintracht Frankfurt. © getty 8/17 PLATZ 5 - FC VALENCIA: Zuletzt mit einem 2:1-Sieg gegen Real in der Liga, dafür aber mit großen Problemen im Achtelfinale gegen Krasnodar. © getty 9/17 In der spanischen Liga rangiert Valencia aktuell auf Platz sechs. Der Rückstand auf die Champions-League-Plätze beträgt vier Punkte. © getty 10/17 PLATZ 4 - SSC NEAPEL: Ein starkes Kollektiv, aus dem vor allem die kleinen Offensivspieler Dries Mertens, Jose Callejon und Lorenzo Insigne herausragen. © getty 11/17 Zuletzt mit zwei sieglosen Spielen in Folge (1:2 in Empoli, 1:1 gegen den FC Genua). Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti braucht gegen Arsenal zwei Top-Leistungen. © getty 12/17 PLATZ 3 - EINTRACHT FRANKFURT: Die Adler nehmen in der Bundesliga Kurs auf die Champions League. Vielleicht ist das aber gar nicht nötig, denn die Hessen dürfen durchaus vom Europa-League-Titel träumen. © getty 13/17 Erfolgsgarant der Eintracht ist das furiose Sturmtrio. Luka Jovic (24 Pflichtspieltore), Ante Rebic (10) und Sebastien Haller (19) treffen in dieser Saison fast wie sie wollen. © getty 14/17 PLATZ 2 - FC ARSENAL: Zog trotz einer 1:3-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel bei Stade Rennes ins Viertelfinale ein. Das Rückspiel endete 3:0. © getty 15/17 In der Premier League zuletzt formstark (7 Siege in 10 Spielen) und in Tuchfühlung zu den CL-Plätzen. Gegen Napoli leichter Favorit. © getty 16/17 PLATZ 1 - FC CHELSEA: Die Blues haben momentan einen Lauf: In der Liga drei Mal in Folge siegreich, im EL-Achtelfinale gegen Kiew ohne Mühe (gesamt 8:0). © getty 17/17 Mit Hazard und Co. verfügen die Blues auch über die individuell stärkste Mannschaft im Wettbewerb. Der Titel führt über Chelsea!

Marcos Alonso lässt den FC Chelsea spät jubeln

Bei Chelsea lief Rüdiger für den Europa-League-Sieger von 2013 wie gewohnt von Beginn an in der Innenverteidigung auf. Dagegen saß der belgische Mittelfeldstar Eden Hazard zunächst nur auf der Bank und wurde in der 59. Minute eingewechselt.

In der ersten Halbzeit waren die Gäste zwar überlegen, konnten dies jedoch nicht in Tore ummünzen. Nach der Pause hätte Rüdiger sogar fast ein Tor erzielt, doch scheiterte er mit einem Volleyschuss (61.). Marcos Alonso (86.) erzielte den späten Siegtreffer.

In Villarreal brachte Goncalo Guedes die Gäste im Nachschuss eines Foulelfmeters in Führung (6.), Daniel Parejo war zuvor an Andres Fernandez gescheitert. Noch vor der Pause glich Santi Cazorla (36.) ebenfalls per Elfmeter aus. Daniel Wass (90.+1) und erneut Guedes (90.+3) trafen in der Nachspielzeit zum Sieg für die Gäste.