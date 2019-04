Europa-League-Viertelfinale: FC Chelsea gegen Slavia Prag heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Heute Abend trifft der FC Chelsea vor heimischer Kulisse auf Slavia Prag. SPOX liefert euch neben den wichtigsten Daten im Vorfeld des Spiels alle Infos zur Live-Übertragung und zum Liveticker der Partie.

Genießt die Viertelfinal-Partie Chelsea - Slavia Prag exklusiv und in voller Spiellänge nur bei DAZN. Im Rahmen des kostenfreien DAZN-Testmonats sichert ihr euch ab sofort alle Interviews, Highlights und Live-Spiele für 30 Tage.

Beim Hinspiel zwischen Slavia Prag und dem FC Chelsea kam es zum allersten Aufeinandertreffen beider Vereine überhaupt. Dabei mühte sich Chelsea bis weit in die Schlussphase des Spiels am Tabellenersten der tschechischen Liga ab. Den erlösenden Siegtreffer bescherte schließlich Marcos Alonso (86.) und sorgte für eine einigermaßen komfortable Ausgangslage für das Rückspiel.

Chelsea FC gegen Slavia Prag: Anpfiff, Austragungsort und Schiedsrichter

Wie alle heutigen Europa-League-Viertelfinals wird auch die Begegnung Chelsea - Slavia Prag um 21 Uhr angepfiffen. Das Rückspiel zwischen dem Fünften der Premier League und dem Tabellenführer der tschechischen Liga findet an der Stamford Bridge in London statt.

Die Leitung der Viertelfinal-Partie in London übernimmt ein slowenisches Schiedsrichter-Gespann, bestehend aus:

Schiedsrichter: Damir Skomina

Assistenten: Jure Praprotnik, Robert Vukan

Vierter Offizieller: Tomaz Klancnik

Video-Assistenten: Slavko Vincic, Matej Jug

Chelsea - Slavia Prag heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Das englisch-tschechische Duell zwischen Chelsea und Slavia Prag wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Vielmehr liegen alle exklusiven Übertragungsrechte beim Streaming-Portal DAZN, das alle Europa-League-Spiele der Saison 2018/19 live überträgt. Pünktlich um 21 Uhr geht folgendes DAZN-Duo auf Sendung und begleitet euch durch das Spiel in London:

Kommentator: Max Siebald

Experte: Sascha Bigalke

Wer das Spiel verpasst oder nicht rechtzeitig zu Anpfiff eingeschaltet hat, kann sich die Partie Chelsea - Sl. Prag selbstverständlich in voller Länge noch einmal im Re-Live anschauen. Dasselbe gilt für die anderen drei Viertelfinal-Rückspiele.

Natürlich müsst ihr die Partie nicht zwingend via Livestream mitverfolgen. Zu allen anstehenden Europa-League-Duellen bleibt ihr ebenso durch den SPOX-Liveticker auf dem Laufenden. Zur Live-Ticker-Konferenz mit allen Toren, Wechseln und Verwarnungen geht es hier entlang.

Chelsea London - SK Slavia Prag im Vergleich: Tore, Gegentore, Siege, Niederlagen

Im Gegensatz zum Tabellenbild beider Teams in den heimischen Ligen spricht die Europa-League-Statistik ganz klar für den FC Chelsea. Die Blues haben in der laufenden Europa-League-Saison 2018/19 noch kein Spiel verloren. In 11 Europa-League-Auftritten feierte die Mannschaft von Maurizio Sarri zehn Siege.

Der heutige Gegner aus Tschechien hingegen musste sich in der laufenden Spielzeit bereits dreimal geschlagen geben. Einmal verlor Slavia Prag auf heimischem Terrain, zweimal auswärts.

Spiele, Tore, Siege, Top-Torjäger vom FC Chelsea:

Anzahl EL-Spiele: 11

Siege: 10; Unentschieden: 1; Niederlagen: 0

Torerfolge: 26

Gegentore: 4

Top-Torschütze: Olivier Giroud (9)

Spiele, Tore, Siege, Top-Torjäger von Slavia Prag:

Anzahl EL-Spiele: 11

Siege: 5; Unentschieden: 3; Niederlagen: 3

Torerfolge: 17

Gegentore: 10

Top-Torschütze: Milan Skoda (2)

Chelsea FC - Slavia Prag: Formkurve beider Teams

Vor dem Spiel zeigte die Formkurve beider Mannschaften klar nach oben. Chelsea gewann vier seiner letzten fünf Pflichtspiele, während Slavia Prag auf zwei Siege und zwei Unentschieden kommt. Die letzte Pflichtspiel-Niederlage mussten die Tschechen eben gegen Chelsea hinnehmen.

Die Ergebnisse der vergangenen fünf Pflichtspiele des FC Chelsea:

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 14.04. Premier League FC Liverpool FC Chelsea 2:0 11.04. Europa League Slavia Prag Chelsea London 0:1 08.04. Premier League FC Chelsea West Ham United 2:0 03.04 Premier League FC Chelsea Brighton & Holve Albion 3:0 31.03. Premier League Cardiff City FC Chelsea 1:2

Die Ergebnisse der vergangenen fünf Pflichtspiele von Slavia Prag:

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 14.04 Tschechische Liga Slavia Prag Sparta Prag 1:1 11.04. Europa League Slavia Prag FC Chelsea 0:1 06.04. Tschechische Liga Dukla Prag Slavia Prag 1:5 02.04. Tschechischer Pokal Slavia Prag MFK Karna 5:0 30.03. Tschechische Liga Slavia Prag Slovan Liberec 1:1

Europa League: Ergebnisse von Chelsea und Sl. Prag in der K.o.-Phase

K.o.-Runden-Ergebnisse vom FC Chelsea:

Runde Heim Gast Ergebnis Zwischenrunde Malmö FF FC Chelsea 1:2 Zwischenrunde FC Chelsea Malmö FF 3:0 Achtelfinale FC Chelsea Dynamo Kiew 3:0 Achtelfinale Dynamo Kiew FC Chelsea 0:5 Viertelfinale Slavia Prag FC Chelsea 0:1

K.o.-Runden-Ergebnisse von Slavia Prag: