Benfica Lissabon gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League: Termin, TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt spielt im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Benfica Lissabon. Hier auf SPOX gibt es alle Informationen zum Spiel, sowie der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Die Eintracht aus Frankfurt ist der letzte deutsche Vertreter im internationalen Geschäft. Mit einem 1:0-Sieg gegen Inter Mailand konnte man sich bis in das Viertelfinale vorspielen. Im Hinspiel gegen Benfica Lissabon soll jetzt der Weg fürs Halbfinale der Europa League geebnet werden.

Termin, TV und Livestream zu Benfica vs. Frankfurt

Das Hinspiel im Viertelfinale der Europa League wird im Free-TV zu sehen sein. Auf RTL wird das Spiel von der Eintracht in Lissabon live ab 21.00 Uhr übertragen. Auf dem Streaming-Dienst DAZN könnt ihr das Aufeinandertreffen ebenfalls live verfolgen. Auch alle anderen Spiele der Europa League könnt ihr bei DAZN live verfolgen.

Europa League: Benfica - Eintracht Frankfurt im Liveticker

Auch ohne Livestream könnt ihr euch über das Spiel des letzten deutschen Vereins im internationalen Geschäft auf dem Laufenden halten. Hier bei SPOX gibt es einen Liveticker, mit dem ihr nichts Wichtiges verpasst.

Alle Viertelfinalspiele im Überblick:

Datum Heim Gast Uhrzeit/Sender Do., 11 April Lissabon Frankfurt 21 Uhr/ live auf DAZN und RTL Do., 11 April Arsenal Neapel 21 Uhr/ live auf DAZN Do., 11 April Villarreal Valencia 21 Uhr/ live auf DAZN Do., 11 April Prag Chelsea 21.00 Uhr/ live auf DAZN

Europa League: Wann spielt die Eintracht in Lissabon?

Das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Benfica Lissabon und Eintracht Frankfurt wird diese Woche am Donnerstag, den 11. April, im Estádio do Sport Lisboa e Benfica ausgetragen. Das Rückspiel wir dann eine Woche später am Donnerstag, den 18. April, in Frankfurt stattfinden.

Benfica Lissabon - Eintracht Frankfurt: Anstoßzeit, Uhrzeit

Bisher gab es zwei unterschiedliche Anstoßzeiten in der Europa League, nämlich um 18.55 Uhr und um 21 Uhr. Zum Viertelfinale gibt es jetzt eine einheitlich Zeit für den Anpfiff. Daher wird das Spiel von der Eintracht in Lissabon, wie alle andren Spiele auch, um 21 Uhr angestoßen.

Europa League: Eintracht Frankfurts Weg in das Viertelfinale

Unter allen deutschen Teilnehmern ist Frankfurt der letzte verbliebene Verein im Viertelfinale der Europa League. Nach sechs Siegen in der Gruppenphase konnte man sich gegen Schachtjor Donezk und Inter Mailand in die Runde der letzten Acht manövrieren.

Die Spiele der Frankfurter im Überblick:

Gruppenphase:

Platz Mannschaft Bilanz (S-U-N) Tore Punkte 1. Eintracht Frankfurt 6-0-0 17:5 18 2. Lazio Rom 3-0-3 9:11 9 3. Apollon Limassol 2-1-3 10:10 7 4. Olympique Marseille 0-1-5 6:16 1

Zwischenrunde:

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis 14.02.2019 Schachtjor Donezk Eintracht Frankfurt 2:2 21.02.2019 Eintracht Frankfurt Schachtjor Donezk 4:1