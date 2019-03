Europa League: Wann findet das Viertelfinale mit Eintracht Frankfurt statt?

Die Partien für das Viertelfinale in der Europa League sind ausgelost. Eintracht Frankfurt hat ein attraktives Los erwischt. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wann die Begegnungen in der Runde der letzen Acht ausgetragen werden.

Durch eine hervorragende Leistung gegen Inter Mailand ist Eintracht Frankfurt ins Viertelfinale der Europa League eingezogen. Nach dem 0:0 im Hinspiel setzten sich die Hessen durch ein Tor von Luka Jovic mit 1:0 im San Siro durch. Doch die nächste Hürde wird nicht einfacher.

Europa League: Das Viertelfinale im Überblick

Zwei der absoluten Topfavoriten treffen bereits im Viertelfinale aufeinander: Der FC Arsenal kämpft gegen den SSC Neapel um den Einzug ins Halbfinale. Die Eintracht aus Frankfurt reist im Hinspiel zu Benfica nach Lissabon und empfängt die Portugiesen eine Woche später in der Main-Metropole.

Nr. Heim Hinspiel Auswärts Hinspiel 1 Arsenal SSC Neapel 2 Villarreal Valencia 3 Benfica Eintracht Frankfurt 4 Slavia Prag Chelsea

Europa League: Wann wird das Viertelfinale ausgetragen?

Die Begegnungen im Europa-League-Viertelfinale werden am 11. und 18. April ausgetragen. Nachdem am 11. April die Hinspiele stattfinden, stehen am 18. April die Rückspiele auf dem Programm.

Europa League: Welche Partien sind im Halbfinale möglich?

In einem möglichen Halbfinale würde Eintracht Frankfurt mit dem FC Chelsea oder Slavia Prag einen Platz um das Europa-League-Finale ausspielen. Im zweiten Spiel treffen die Sieger der Partien Valencia/Villarreal und Arsenal/Neapel aufeinander.

Europa League: Die Ergebnisse im Achtelfinale

Neben der Eintracht war keine deutsche Mannschaft im Achtelfinale vertreten. Überraschend scheiterte der FC Sevilla an Slavia Prag. Der FC Arsenal schaffte es trotz einer 1:3-Hinspielniederlage gegen Stade Rennes, in die nächste Runde einzuziehen.

Datum Heim Auswärts Ergebnis Gesamt 14.03.2019 Inter Mailand Eintracht Frankfurt 0:1 0:1 14.03.2019 Krasnodar Valencia 1:1 2:3 14.03.2019 Salzburg Neapel 3:1 3:4 14.03.2019 Dynamo Kiev Chelsea 0:5 0:8 14.03.2019 Benfica Zagreb 3:0 3:1 14.03.2019 Slavia Prag Sevilla 4:3 6:5 14.03.2019 Arsenal Rennes 3:0 4:3 14.03.2019 Villarreal Petersburg 2:1 5:2

Europa League: Der Weg ins Finale nach Baku

Nach den Viertelfinalpartien Mitte April werden zwei Wochen später bereits die Halbfinalspiele ausgetragen. Am 29. Mai ermitteln die beiden besten Teams im Nationalstadion von Baku (Aserbaidschan) den diesjährigen Europa-League-Champion.