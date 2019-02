Europa League: Eintracht-Frankfurt-Fans verzichten aus Protest gegen Polizeikontrolle auf Choreographie

Aus Protest gegen ausführliche Kontrollen im Vorfeld des Europa-League-Spiels gegen Schachtjor Donezk (18.55 Uhr live auf DAZN) verzichten die Fans von Eintracht Frankfurt am Donnerstag auf ihre geplante Choreographie. Das teilte Vorstandsmitglied Axel Hellmann kurz vor Anpfiff mit.

"Die Vorfreude auf ein Fußballfest ohne Pyrotechnik hat sich nun ein bisschen verflüchtigt. Ich bin ob der Entwicklungen angefasst", sagte Hellmann.

Hintergrund für die von der Polizei veranlassten Durchsuchungen in der WM-Arena war ein Video von Vereinspräsident Peter Fischer am Vortag, an dem er sagte, das Stadion müsse brennen.

"Ich kann es nicht nachvollziehen, dass die Polizei aufgrund eines emotionalen Videos so etwas veranlasst. Das war natürlich kein Aufruf für Gewalt oder das Abbrennen von Pyrotechnik", sagte Hellmann.

Fredi Bobic erklärte bei DAZN: "Es gab eine Aktion der Polizei, die hier reinkam und ein Plakat weggenommen hat. Dann hat sich das aufgestaut. Am Ende des Tages ist die Choreo leider weg. Das ist alles gefühlt vor einer halben Stunde passiert. Ich weiß es auch nicht hundertprozentig."

Eintracht Frankfurt international! Die verrückten Choreos der SGE-Fans © getty 1/28 Vor der Europa-League-Partie gegen Donezk kündigten die Anhänger von Eintracht Frankfurt eine Choreo an, die alles bisher Dagewesene toppt. Doch aus Protest gegen die Polizei sagten die Fans das Vorhaben kurzfristig ab. © getty 2/28 Konkret ging es um zu ausführliche Kontrollen im Vorfeld der Partie. Die Polizei vermutetete offenbar Pyro-Material bei den SGE-Fans und brachte diese somit gegen sich auf. Wie sagenhaft die Eintracht-Choreos sein können, seht ihr hier. © imago 3/28 29. August 2013: Eintracht Frankfurt zurück im Europapokal - nach sieben Jahren. Die SGE-Fans feierten ihr Comeback zu Hause gegen Qarabag Agdam. Dabei war das erst die Qualifikationsrunde. © getty 4/28 Nach eindrucksvoller Choreo zu Beginn des Spiels unterstützten die SGE-Fans ihre Mannschaft sowohl verbal als auch optisch. © getty 5/28 Als Belohnung gab es einen 2:1-Sieg. Die Europa-League-Trophäen wurden gezückt. © getty 6/28 19. September 2013: Frankfurt empfing Girondins Bordeaux in der Commerzbank-Arena. Die Fans selbst konnte man im Pyro-Nebel kaum mehr erkennen. © getty 7/28 Frankfurt kann aber auch romantisch: "Unsere Fahnen, unsere Farben, genau wie die Herzen, die in uns schlagen." © imago 8/28 3. Oktober 2013: Auch beim Auswärtsspiel in Nikosia war die Eintracht auf den Rängen präsent. Ebenso wie auf dem Platz - die SGE holte einen 3:0-Sieg! © getty 9/28 24. Oktober 2013: SGE! Auch gegen Maccabi Tel Aviv beeindruckten sowohl Fans als auch Mannschaft. 2:0 gewann Frankfurt. © getty 10/28 28. November 2013: Der komplette Gästeblock in Bordeaux war in Orange gekleidet. © imago 11/28 Auch hier zündelten die Frankfurter ordentlich. Es gab aber auch was zu feiern: den vierten Sieg im fünften Gruppenspiel. © imago 12/28 12. Dezember 2013: Zum letzten Gruppenspiel gegen Nikosia kurz vor Weihnachten dekorierten die SGE-Fans ihre Tribüne festlich mit einer Zielscheibe - der Volltreffer ist natürlich das Eintracht-Logo. © getty 13/28 20. Februar 2014: Hinspiel in der Zwischenrunde. Die Eintracht zu Gast beim FC Porto. © getty 14/28 Die Adler erkämpften sich auch dank der Unterstützung der Fans ein 2:2 nach 0:2-Rückstand. Eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Frankfurt. © getty 15/28 27. Februar 2014: Eine Woche später in der Commerzbank-Arena. Atemberaubend! © imago 16/28 Frankfurt war schon 2:0 vorne, als Porto mit einem Doppelschlag ausglich. Alex Meier (Fußballgott) traf in der 76. Minute erneut zur Führung. Doch das späte 3:3 durch Nabil Ghilas (86.) besiegelte das bittere Aus der SGE. © getty 17/28 20. September 2018: 1666 Tage mussten die Frankfurter warten, bis sie sich wieder für einen Europapokal qualifizierten. Ausgerechnet beim Comeback blieben die Ränge leer - OM wurde wegen des Fehlverhaltens seiner Fans mit einem Geisterspiel bestraft. © imago 18/28 4. Oktober 2018: Umso lauter und epischer feierten die SGE-Fans ihre Rückkehr auf die europäische Bühne dann beim Heimspiel gegen Lazio am 2. Spieltag. © getty 19/28 Da durfte ein klein wenig Pyro natürlich nicht fehlen. © getty 20/28 Ein klein wenig ... © getty 21/28 25. Oktober: Drittes Gruppenspiel, zweites Heimspiel, zweite Monster-Choreo. Diesmal im Spiel gegen Limassol. © getty 22/28 Da wurde es schon beinahe wieder romantisch. Die Fans feierten einen 2:0-Heimsieg. Frankfurt war mit drei Siegen aus drei Spielen Tabellenführer der Gruppe H. © getty 23/28 8. November 2018: Unfassbar! Selbst das Auswärtsspiel in Limassol wurde zum Heimspiel für die Eintracht. Die SGE-Anhänger waren komplett in Grau gekleidet und machten über 90 Minuten lang Stimmung. Ergebnis: 3:2-Sieg. © imago 24/28 29. November 2018: Zurück auf den heimischen Rängen gab es die nächste Monster-Choreo. Nun kamen auch die Fans von Olympique Marseille in den Geschmack Frankfurter Fan-Kunst. © imago 25/28 Gut, die Ordner am Spielfeldrand waren angesichts der vielen Papierrollen vielleicht nicht ganz so begeistert. Sah trotzdem bombastisch aus! © getty 26/28 13. Dezember 2018: Das letzte Gruppenspiel in Rom stand an. Gegen Lazio feierten die Fans ihre "magische SGE". © imago 27/28 Und die Adler zahlten es ihren Fans zurück - 2:1-Auswärtssieg! Frankfurt marschierte mit sechs Siegen in die Zwischenrunde. © getty 28/28 Nach einem 2:2 bei Donezk kämpft Frankfurt heute im Rückspiel um den absolut möglichen Einzug ins Achtelfinale. Offenbar haben die Fans die nächste gigantische Choreo geplant. Stay tuned.

Bei der Durchsuchung, die sich nicht gegen Personen richtete sondern ausschließlich im Stadion stattfand, war laut Hellmann keine Pyrotechnik gefunden worden.

Weil die Anhänger der Eintracht ihre Choreographie allerdings penibel geplant hatten und den zeitlichen Ablauf wegen der Durchsuchungen durcheinander gewirbelt sahen, entschieden sie sich, komplett darauf zu verzichten.