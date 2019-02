Wer zeigt / überträgt Inter Mailand gegen SK Rapid Wien in Deutschland live im TV und Livestream?

Am Donnerstagabend ist der SK Rapid Wien in der UEFA Europa League bei Inter Mailand zu Gast. SPOX verrät euch, wer das Sechzehntelfinal-Rückspiel in Deutschland live im TV und Livestream überträgt.

Das Hinspiel, am 14. Februar, in Wien verlor Rapid mit 0:1. Lautaro Martinez erzielte den Siegtreffer für Inter Mailand in der 39. Spielminute per Elfmeter. Die Italiener haben somit die bessere Ausgangsposition für das Rückspiel am Donnerstag, vor allem durch das Auswärtstor.

Inter Mailand gegen SK Rapid Wien: Das Duell im Überblick

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Austragungsort 20.02.2019 21 Uhr Inter Mailand SK Rapid Wien Giuseppe-Meazza-Stadion

Wer zeigt das Spiel zwischen Inter Mailand und Rapid Wien?

In Deutschland und Österreich überträgt der Streamingdienst DAZN alle Partien der Europa League live und in voller Länge. Das Spiel zwischen Inter Mailand und dem SK Rapid Wien wird demnach ebenfalls ab 21 Uhr auf DAZN ausgestrahlt. Für das heutige Duell steht folgendes Personal für euch bereit:

Kommentator: Christian Brugger

Christian Brugger Experte: Oliver Lederer

Europa League: TV-Übertragung aller Spiele in der Konferenz

DAZN bietet neben jeder Einzelpartie auch eine Konferenz mit allen Begegnungen aus der Europa League an. Mit "GoalZone" könnt ihr die Spiele ab 18.40 Uhr bis zum Ende der 21-Uhr-Duelle live mitverfolgen. Diese Kollegen übernehmen die Berichterstattung:

Kommentatoren: Lukas Schönmüller und Christoph Stadtler

Lukas Schönmüller und Christoph Stadtler Experte: Ralph Gunesch

Abgesehen von der Europa League hat der Streamingdienst auch Partien aus der Champions League, Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Angebot enhalten.

Europa League: Die Sechzehntelfinal-Rückspiele im Überblick

Am Mittwoch um 18 Uhr findet das erste Rückspiel in der Runde der letzten 32 Mannschaften statt. Der FC Sevilla trifft zuhause auf Lazio Rom, hier geht es zum SPOX-Liveticker.

Alle Begegnungen in der Europa League am Donnerstagabend könnt ihr im Konferenz-Liveticker von SPOX verfolgen.

Die Donnerstags-Spiele um 18.55 Uhr:

Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Übertragung Liveticker Red Bull Salzburg FC Brügge DAZN SPOX-Liveticker Eintracht Frankfurt Schachtjor Donezk DAZN SPOX-Liveticker FC Arsenal BATE Borisov DAZN SPOX-Liveticker Zenit Sankt Petersburg Fenerbahce DAZN SPOX-Liveticker Dinamo Zagreb Viktoria Pilsen DAZN SPOX-Liveticker SSC Neapel FC Zürich DAZN SPOX-Liveticker FC Valencia Celtic Glasgow DAZN SPOX-Liveticker FC Villareal Sporting Lissabon DAZN SPOX-Liveticker

Die Donnerstags-Spiele um 21 Uhr: