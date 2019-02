FC Sevilla gegen Lazio Rom live: Live-Übertragung im TV, Livestream, Liveticker

Lazio Rom gastiert heute Abend in der Europa League beim FC Sevilla. SPOX präsentiert die Schlüsselspieler und liefert alles rund um TV-Übertragung, Live-Stream und Liveticker.

Der FC Sevilla hat mit dem 1:0-Sieg im Hinspiel in Rom eine gute Ausgangslage für das entscheidende Rückspiel geschaffen. Im Stadio Olimpico erzielte Ben Yedder den entscheidenden und einzigen Treffer der Partie.

FC Sevilla vs. Lazio Rom live: TV, Livestream oder Liveticker

UEFA Europa League im Pay-TV? Fehlanzeige. Der Pay-TV-Sender Sky hat für die aktuelle Europa-League-Saison keine Exklusiv-Rechte. Diese hat sich der Streaming-Anbieter DAZN gesichert, der diese Saison alle Spiele der Europa League live überträgt. So auch das Spiel zwischen Sevilla und Lazio Rom. Außerdem zeigt DAZN am Donnerstag alle Spiele die parallel laufen in der Konferenz. Mit der GOALZONE verpasst ihr kein Tor der Europa League mehr.

Darüber hinaus haben DAZN-Mitglieder die Möglichkeit, sich jedes Europa-League-Spiel in voller Länge noch einmal im Re-Live anzuschauen.

Zu den 205 Live-Spielen der Europa League kommen ausgewählte Live-Spiele der Champions League hinzu. Alle Fans des spanischen, englischen und italienischen Fußballs (La Liga, Premier League, Serie A) kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten. Der DAZN-Probemonat ist kostenfrei. Danach ist das volle Angebot an diversen Sportereignissen für 9,99€ im Monat abrufbar.

Alle Spiele der Europa League könnt ihr natürlich über den SPOX-Liveticker verfolgen. Auch das Duell zwischen dem FC Sevilla und Lazio Rom ist im Liveticker abrufbar.

FC Sevilla gegen Lazio Rom: Anpfiff, Spielort, Schiedsrichter

Heute Abend empfängt der FC Sevilla die Italienier vom Lazio Rom im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Mit Anpfiff um 18 Uhr leitet der englische Schiedsrichter Anthony Taylor die Zwischenrunden-Partie der Europa League. Als Linienrichter agieren Gary Beswick und Adam Nunn. Vierter Offizieller ist sein Landsmann Lee Betts.

Sevilla FC - SS Lazio Rom - Die Schlüsselspieler

Der Franzose Ben Yedder ist diese Saison zweifellos der gefährlichste Akteur beim FC Sevilla. Topscorer ist jedoch ein anderer Pablo Sarabia, der nur ein Tor weniger, dafür aber vier Vorlagen mehr als Ben Yedder hat.

Das sind die Schlüsselspieler des Sevilla FC (nach Toren und Assists):

Spieler Einsätze Tore Assists Pablo Sarabia 39 18 11 Wissam Ben Yedder 37 20 7 Ever Banega 39 8 7 Franco Vazquez 37 4 6

Bei Lazio Rom machen Ciro Immobile und Luis Alberto derzeit den spielerischen Unterschied auf dem Platz. Umso größer ist das Pech, dass gerade diese beiden Lazio-Akteure verletzungsbedingt in Sevilla fehlen.

Das sind die Schlüsselspieler des Lazio Rom (nach Toren und Assists):

Spieler Einsätze Tore Assists Ciro Immobile 29 15 8 Luis Alberto 28 3 6 Joaquin Correa 30 5 5 Felipe Caicedo 29 4 4

FC Sevilla vs. Lazio Rom: Tabellensituation in Primera Divison und Serie A

Die Formkurve des FC Sevilla zeigt in den vergangenen Wochen nach unten. In den vergangenen fünf Partien konnte die Mannschaft von Pablo Machin lediglich einen Sieg einfahren. Der fünftplatzierte FC Getafe ist dem FC Sevilla in der heimischen Liga dicht auf den Fersen.

Lazio Rom schwimmt hingegen aktuell auf einer kleinen Erfolgswelle und gewann die vergangenen drei Spiele in Serie. Zuletzt setzte sich die Mannschaft von Simone Inzaghi im Coppa-Italia-Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen Inter Mailand durch.