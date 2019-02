Europa-League-Finale 2019: Termin, Austragungsort und TV-Übertragung

In der UEFA Europa League stehen die Sechzehntelfinals vor der Tür und in der K.o.-Phase nimmt der Weg Richtung Finale erst so richtig Fahrt auf! Alles Wissenswerte zum Termin, Austragungsort und der TV-Übertragung des Endspiels der Saison 2018/19 bekommt ihr hier bei SPOX.

Mit Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen befinden sich noch zwei deutsche Vereine im Wettbewerb. Auch aus Österreich stehen mit Rapid Wien und RB Salzburg noch zwei Klubs in der K.o.-Runde.

Aus Aserbaidschan, dem Gastgeberland, konnte sich keine Mannschaft für die Runde der letzten 32 qualifizieren. Qarabag schied in der Gruppenphase als letztplatziertes Team aus.

Europa-League-Finale 2018/19: Termin

Das Finale der Europa League findet am 29. Mai, Mittwoch, um 21 Uhr statt.

Europa League, Finale 2019: Stadion und Austragungsort

Austragungsort ist das Olympiastadion von Baku in Aserbaidschan. Die Spielstätte wurde im Februar 2015 fertiggestellt und bietet 70.000 Zuschauern Platz. Zu den Hauptnutzern des Stadions gehört die Nationalmannschaft von Aserbaidschan.

Der Standort des Olympiastadions befindet sich unweit des Boyukshor-Sees, was wörtlich übersetzt "Großes salziges Wasser" bedeutet. Baku ist die größte Stadt im Kaukasus und liegt etwa 2000 Kilometer von Moskau und Istanbul entfernt.

Europa League: Die Sechzehntelfinal-Partien im Überblick

Team 1 Team 2 Hinspiel Rückspiel Fenerbahce Zenit St. Petersburg 1:0 (1:0) Donnerstag, 21. Februar Olympiakos Piräus Dynamo Kiew Donnerstag, 14. Februar Donnerstag, 21. Februar Lazio Rom Sevilla FC Donnerstag, 14. Februar Mittwoch, 20. Februar Rapid Wien Inter Mailand Donnerstag, 14. Februar Donnerstag, 21. Februar Slavia Prag KRC Genk Donnerstag, 14. Februar Donnerstag, 21. Februar Galatasaray Benfica Donnerstag, 14. Februar Donnerstag, 21. Februar Stade Rennes Real Betis Donnerstag, 14. Februar Donnerstag, 21. Februar BATE Borisov Arsenal Donnerstag, 14. Februar Donnerstag, 21. Februar Krasnodar Bayer Leverkusen Donnerstag, 14. Februar Donnerstag, 21. Februar Viktoria Pilsen Dinamo Zagreb Donnerstag, 14. Februar Donnerstag, 21. Februar Club Brügge RB Salzburg Donnerstag, 14. Februar Donnerstag, 21. Februar Celtic Glasgow FC Valencia Donnerstag, 14. Februar Donnerstag, 21. Februar Malmö FC Chelsea Donnerstag, 14. Februar Donnerstag, 21. Februar Zürich Neapel Donnerstag, 14. Februar Donnerstag, 21. Februar Donezk Eintracht Frankfurt Donnerstag, 14. Februar Donnerstag, 21. Februar Sporting Villarreal Donnerstag, 14. Februar Donnerstag, 21. Februar

Europa-League-Finale 2019 im TV und Livestream

Alle 205 Europa-Europa-League Spiele werden live auf DAZN übertragen. Es werden sowohl die Einzelpartien als auch eine Konferenz, die "GoalZone", angeboten. Demnach könnt ihr das Finale des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs live und in voller Länge beim Streamingdienst anschauen.

Im Free-TV von RTL und Nitro werden 15 Live-Spiele "co-exklusiv" gezeigt.

DAZN ist kostenpflichtig und kostet nach einem kostenlosen Probemonat 9,99 Euro pro Monat.

Europa League: Die Finals der vergangenen zehn Jahre

Saison Stadion Stadt Sieger Finalist Ergebnis 2008/09 Şükrü Saracoglu Stadıon Istanbul Schachtar Donezk Werder Bremen 2:1 n.V. 2009/10 Volksparkstadion Hamburg Atletico Madrid FC Fulham 2:1 n.V. 2010/11 Aviva Stadium Dublin FC Porto Sporting Braga 1:0 2011/12 Arena Nationala Bukarest Atletico Madrid Athletic Bilbao 3:0 2012/13 Amsterdam Arena Amsterdam FC Chelsea Benfica Lissabon 2:1 2013/14 Juventus Stadium Turin FC Sevilla Benfica Lissabon 4:2 n.E. 2014/15 Nationalstadion Warschau FC Sevilla Dnipro Dnipropetrowsk 3:2 2015/16 St. Jakob-Park Basel FC Sevilla FC Liverpool 3:1 2016/17 Friends Arena Solna Manchester United Ajax Amsterdam 2:0 2017/18 Parc Olympique Lyonnais Lyon Atletico Madrid Olympique Marseille 3:0 2018/19 Nationalstadion Baku Baku - - -

© getty

Europa League: Die Rekord-Sieger in der Geschichte

Der Wettbewerb wurde 1971 gegründet und hieß bis zum Jahre 2009 UEFA Cup. Seit dem konnten deutsche Vereine den Pokal sechsmal gewinnen. 1974/75 und 1978/79 Borussia Mönchengladbach, 1979/80 Eintracht Frankfurt, 1987/88 Bayer Leverkusen, 1995/96 Bayern München sowie 1996/97 Schalke 04. Die meisten Titel hat der FC Sevilla auf dem Konto: Insgesamt fünfmal, dreimal im Modus der UEFA Europa League und zweimal im Modus des UEFA-Pokals.