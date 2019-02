Europa League: Eintracht Frankfurt gegen Inter Mailand: Termine, Übertragung, Livestream

Eintracht Frankfurt trifft im Achtelfinale der Europa League auf Inter Mailand. Hier gibt es alle Informationen zum Hin- und Rückspiel sowie zur Übertragung.

Die Auslosung ergab, dass die Eintracht zunächst Heimrecht genießt.

Eintracht Frankfurt vs. Inter Mailand: Termine

Datum Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Uhrzeit 7. März 2019 Eintracht Frankfurt Inter Mailand tbd 14. März 2019 Inter Mailand Eintracht Frankfurt tbd

Europa League: Das Achtelfinale live im TV und Livestream

In Deutschland und Österreich überträgt der Streamingdienst DAZN alle 205 Spiele der Europa League live und in voller Länge. DAZN bietet neben allen Einzelpartien, mit der "GoalZone" auch eine Konferenz an.

Zudem kann die Europa League zum Teil auch im Free-TV verfolgt werden. RTL Nitro darf insgesamt 15 Live-Spiele übertragen.

Eintracht Frankfurt: Der Weg ins Achtelfinale

Die SGE setzte sich zunächst in der Gruppenphase souverän durch und holte das Punktemaximum aus sechs Spielen. In der ersten K.o.-Runde schaltete sie Truppe von Adi Hütter Schachtjor Donezk. Nach einem 2:2-Unentschieden in der Ukraine konnte man das Rückspiel mit 4:1 für sich entscheiden.

Datum Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis 20.09.2018 Olympique Marseille Eintracht Frankfurt 1:2 04.10.2018 Eintracht Frankfurt Lazio Rom 4:1 25.10.2018 Eintracht Frankfurt Apollon Limassol 2:0 08.11.2018 Apollon Limassol Eintracht Frankfurt 2:3 29.11.2018 Eintracht Frankfurt Olympique Marseille 4:0 13.12.2018 Lazio Rom Eintracht Frankfurt 1:2 14.02.2019 Schachtjor Donezk Eintracht Frankfurt 2:2 21.02.2019 Eintracht Frankfurt Schachtjor Donezk 4:1

Inter Mailand: Der Weg ins Achtelfinale

Inter Mailand hatte sich zuerst für die Champions League qualifiziert. In der Gruppe mit dem FC Barcelona, Tottenham Hotspur und der PSV Eindhoven reichte es in der Endabrechnung nur für den dritten Platz. Am letzten Spieltag wurden die Nerazzurri, die nicht über ein Remis gegen die PSV hinauskamen, von den Spurs in der Tabelle überholt.

Als Königsklassen-Absteiger gab sich Inter in der ersten K.o.-Runde der Europa League keine Blöße und wies Rapid Wien in die Schranken.