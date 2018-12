Europa League: RB Leipzig gegen Rosenborg Trondheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am letzten Spieltag der UEFA Europa League trifft RB Leipzig heute auf Rosenborg Trondheim. Bei SPOX bekommt ihr alle wichtigen Informationen zur Partie und wie ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das Hinspiel konnten die Leipziger mit 3:1 für sich entscheiden. Nachdem Jean-Kevin Augustin in der 12. Spielminute die Führung für RB erzielte, legten Ibrahima Konate (54.) und Matheus Cunha (61.) nach. Rosenborgs Issam Jebali traf in der 79. Minute zwar zum Anschluss, doch das Duell war bereits entschieden.

Es war schon die zweite Niederlage für Rosenborg Trondheim in der Europa League und auch seitdem war es den Norwegern nicht möglich, Punkte zu holen. RB Leipzig auf der anderen Seite gewann in der folgenden Partie mit 2:0 gegen Celtic und kämpft heute um das Weiterkommen. Für die Gäste ist dieses Zeil schon Geschichte und der letzte Platz in der Tabelle der Gruppe B steht fest.

Leipzig gegen Rosenborg: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen RB Leipzig und Rosenborg Trondheim wird am heutigen Donnerstagabend um 21 Uhr angepfiffen. Austragungsstätte ist die Red Bull Arena in Leipzig.

Serhiy Boiko aus der Ukraine leitet die heutige Partie und erhält dabei Unterstützung von Volodymyr Volodin und Igor Alokhin an den Seitenlinien. Als vierter Offizieller wird Semen Shlonchak agieren.

RB Leipzig - Rosenborg Trondheim heute live im TV, Livestream

Das Duell zwischen Leipzig und Rosenborg wird im Free-TV auf RTL Nitro zu sehen sein. Außerdem hat der Pay-TV-Sender Teleclub Sport die Partie im Programm und bietet zudem einen Livestream für seine Abonnenten an.

Der Streamingdienst DAZN überträgt die Begegnung ebenfalls live und in voller Länge. Zusätzlich könnt ihr mit einem DAZN-Abo alle anderen Europa League-Spiele sowie ausgewählte Partien der Champions League verfolgen. Hinzu kommen zahlreiche europäische Top-Ligen, wie die Premier League, die Serie A oder die Ligue 1.

Ein Abonnement kostet euch lediglich 9,99 Euro im Monat, wobei ihr die Möglichkeit habt, den Streamingdienst die ersten 30 Tage kostenlos zu testen und daraufhin monatlich zu kündigen.

RB Leipzig gegen Rosenborg Trondheim heute im LIVE-TICKER

Solltet ihr jedoch kein Abo besitzen und wollt dennoch stets auf dem Laufenden bleiben? Dann nutzt den LIVE-TICKER von SPOX, so verpasst ihr auch von unterwegs nichts vom Spiel.

Europa League: Die Tabelle der Gruppe B mit RB Leipzig