Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol heute in der Europa League im LIVE-TICKER verfolgen

Am heutigen Donnerstag gastiert Eintracht Frankfurt in der Europa League bei Apollon Limassol. In unserem LIVE-TICKER verpasst ihr nichts zum Spiel der SGE.

Im Vorfeld der Partie gibt es hier die neusten News und Personal-Updates. Ab Anpfiff verpasst ihr in unserem Live-Ticker nichts!

Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol heute im LIVE-TICKER

Vor dem Spiel: Schiedsrichter der Partie ist Tiago Martins aus Portugal.

12 Uhr: Die Partie wird um 18.55 Uhr in Nikosia angepfiffen.

Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol heute live: TV und Livestream

Die Partie wird in Deutschland nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen zeigt der Streaming-Dienst DAZN das Spiel live und exklusiv.

DAZN hat sich für die Saison 2018/19 die Rechte für alle Spiele der UEFA Europa League gesichert. Außerdem hat DAZN eine Konferenz im Angebot.

Eintracht Frankfurt in der Europa League gegen Apollon Limassol: Tabelle, Situation

Eintracht Frankfrut hat nicht nur das Hinspiel gegen Limassol Ende Oktober mit 2:0 gewonnen, sondern auch die anderen beiden Partien dieser Europa-League-Saison.

Somit steht die SGE mit 9 Punkten an der Spitze der Gruppe H und kann am 4. Spieltag schon den Einzug ins Achtelfinale fix machen.

Die Tabelle der Gruppe H mit Frankfurt: