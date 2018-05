Europa-League-Halbfinale heute im TV/Livestream: Atletico, Arsenal, Salzburg, Marseille

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell Cup Fenerbahce -

Besiktas 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad A-League Newcastle -

Melbourne Victory Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Schachtjor Donezk -

Luhansk League One Rochdale -

Charlton Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Super Liga Roter Stern -

Spartak Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Malaga -

Alaves Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Championship Birmingham -

Fulham Championship Cardiff -

Reading Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Superliga Boca Juniors -

Union SF Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland

Am Donnerstag stehen die Halbfinal-Rückspiele in der Europa League auf dem Programm: Während Arsenal bei Atletico Madrid gastiert, empfängt RB Salzburg Olympique Marseille. Hier gibt es alle Infos zur TV-Übertragung, Livestreams und den Hinspiel-Ergebnissen.

Arsenal und Atletico trennten sich im Hinspiel mit 1:1, Salzburg muss gegen Marseille einen 0:2-Rückstand aufholen.

Europa-League-Halbfinale: Die Rückspiele mit Arsenal, Atletico und Salzburg

Datum Uhrzeit Spiele Stadion Liveticker 03.05.2018 21.05 Uhr Atletico Madrid - FC Arsenal Wanda Metropolitano LIVETICKER 03.05.2018 21.05 Uhr RB Salzburg - Olympique Marseille Red Bull Arena LIVETICKER

Europa League: Wo kann ich Atletico gegen Arsenal im Livestream sehen?

In Deutschland wird das Spiel zwischen Atletico und Arsenal sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Sport1 hat sich Rechte für die Europa League gesichert und hat das Match im Programm. Die Übertragung bei Sport1 beginnt bereits um 19 Uhr mit dem Countdown zum Spiel. Zusätzlich bietet Sport1 einen Livestream an. So begleitet der Sender die Partie:

Moderator: Jochen Stutzky

Kommentator: Markus Höhner

Neben Sport1 wird auch Sky die Partie übertragen. Auch Sky, das die Übertragung zur Europa League um 20.15 Uhr beginnt, bietet einen Livestream an: Alle Sky-Kunden können auf Sky Go zugreifen. Wie üblich zeigt Sky auch eine Konferenz. Bei Sky sieht die Besetzung für Atletico gegen Arsenal im Studio wie folgt aus:

Moderation: Britta Hofmann

Kommentator: Holger Pfandt (Einzelspiel), Wolff-Christoph Fuss (Konferenz)

© getty

Europa League: Wo kann ich Salzburg gegen Marseille live sehen?

In Deutschland hat Sky die Exklusiv-Rechte für die Partie. Wie auch zum Aufeinandertreffen zwischen Atletico und Arsenal gibt es mit Sky Go einen Livestream. Salzburg gegen Marseille wird bei Sky im Studio folgendermaßen begleitet:

Moderation: Britta Hofmann

Kommentator: Sven Haist (Einzelspiel), Klaus Veltman (Konferenz)

Aus Österreich gibt es das Rückspiel zwischen Salzburg und Marseille auch im kostenlosen SPOX-Livestream.

© getty

Europa-League-Halbfinale: Wo gibt es einen Liveticker?

Wie üblich gibt es bei SPOX einen Liveticker zu beiden Rückspielen. Hier geht's zu der Partie zwischen Salzburg und Marseille. Wer Atletico gegen Arsenal im Liveticker verfolgen will, muss hier klicken.

Atletico gegen Arsenal: Zieht Arsenal ins Finale ein?

Im Hinspiel vergaben die Gunners zahlreiche gute Torchancen, am Ende mussten sie sich mit einem 1:1 zufrieden geben. Alexandre Lacazette brachte Arsenal in Führung (62), Antoine Griezmann gelang für die Spanier in der Schlussphase der Ausgleich (82.).

Dabei musste Atletico lange Zeit in Unterzahl spielen, Sime Vrsaljko musste bereits nach zehn Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. Für Arsenal-Coach Arsene Wenger ist die Europa League die letzte Chance auf einen Titel. Der langjährige Trainer wird die Gunners nach der Saison verlassen.

Salzburg gegen Marseille: Gelingt RBL wieder eine Aufholjagd?

Die Ausgangslage für RB Salzburg ist denkbar schlecht. Nach Treffern von Florian Thauvin (15.) und Clinton N'Jie (63.) muss Salzburg zwei Gegentore aufholen und darf sich eigentlich keinen Gegentreffer erlauben.

Allerdings darf Salzburg die aktuelle Europa-League-Saison Mut machen: Nachdem die Österreicher im Viertelfinale gegen Lazio Rom das Hinspiel mit 2:4 verloren, drehten sie die Paarung im Rückspiel mit einem 4:1-Erfolg.

© getty

Europa League: Das Viertelfinale im Überblick

Paarung Hinspiel Rückspiel Torverhältnis Red Bull Salzburg - Lazio Rom 2:4 in Rom 4:1 6:5 Atletico Madrid - Sporting 2:0 in Madrid 0:1 2:1 Olympique Marseille - RB Leipzig 0:1 in Leipzig 5:2 5:3 FC Arsenal -ZSKA Moskau 4:1 in London 2:2 6:3

Wann findet das Finale der Europa League 2018 statt?

Das Endspiel findet in Lyon statt und wird am 16. Mai ausgetragen. Detaillierte Infos zum Finale findet ihr hier.