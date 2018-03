Europa League: Die Auslosung zum Viertelfinale heute live im TV und Livestream sehen

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 Monaco -

Am Freitag, den 16. März werden um 13 Uhr die Paarungen für das Viertelfinale der Europa League ausgelost. Hier gibt es alle Infos zur TV-Übertragung und Livestreams im Internet.

Die Auslosung findet in Nyon in der Schweiz statt. Dabei können alle Teams aufeinander treffen. Bereits eine Stunde zuvor wird ebenfalls in Nyon das Viertelfinale der Champions League ausgelost.

Europa-League-Auslosung live im TV sehen

Die Auslosung kann bei Sky Sport News HD ab 12.45 Uhr im Free-TV verfolgt werden. Zusätzlich gibt es bei Sky Go und Sport1 einen Livestream zur Auslosung. Außerdem überträgt die UEFA selbst die Auslosung im Livestream. Dieser ist sowohl mit dem PC als auch mit dem Smartphone empfangbar.

© getty

Europa League: Diese Teams sind für das Viertelfinale qualifiziert

Verein Nation RB Leipzig Deutschland Atletico Madrid Spanien Olympique Marseille Frankreich Sporting Lissabon Portugal Lazio Rom Italien FC Arsenal England ZSKA Moskau Russland RB Salzburg Österreich

Das Viertelfinale der Europa League wird am 5. und 12. April ausgetragen, das Halbfinale findet am 26. April und 3. Mai statt. Das Finale steigt am 16. Mai in Lyon.