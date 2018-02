Europa League: ZSKA Moskau erkämpft sich gute Ausgangsposition für das Rückspiel

Premier League Darts Do 15.02. Duell der Ex-Weltmeister: Anderson vs. van Gerwen NHL Fr 16.02. Battle of New York: Rangers - Islanders live auf DAZN Indian Super League Goa -

Chennai A-League Sydney Wanderers -

Newcastle Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Serie A Udinese -

AS Rom Primera División Eibar -

FC Barcelona Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV -

Heerenveen Ligue 1 Angers -

St. Etienne Serie A FC Turin -

Juventus Ligue 1 Troyes -

Dijon Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis

ZSKA Moskau hat in der Europa League einen kleinen Schritt Richtung Achtelfinale gemacht. Der UEFA-Cup-Sieger von 2005 erreichte im Hinspiel der Zwischenrunde ein 0:0 bei Roter Stern Belgrad und hat damit im Rückspiel am 21. Februar vor eigenem Publikum alle Trümpfe in der Hand.



Belgrad, dass sich in der Gruppenphase unter anderem gegen Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln durchgesetzt hatte, vergab unter anderem durch Nemanja Radonjic und El Fardou Mohamed Ben Nabouhane große Chancen.

Aber auch Moskau, das in der Vorrunde der Champions League gescheitert war, hatte durch den Brasilianer Vitinho zwei gute Gelegenheiten, sodass das Remis am Ende gerecht war.