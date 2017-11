Hoffenheimer Europacup-Träume geplatzt

Premier League Sa 18:30 Liverpool - Chelsea - Der Kampf um die CL-Plätze Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Crotone Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Copa Sudamericana Junior -

Flamengo Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Inter Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta

Ein Tiefschlafstart mit Turbo-Gegentor hat 1899 Hoffenheim aus allen Europacup-Täumen gerissen. Der international erneut indisponierte Bundesligist unterlag am vorletzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase 1:3 (0:1) bei Sporting Braga und ist vorzeitig gescheitert. Die Hoffenheimer haben in ihrer internationalen Premierensaison das formulierte Ziel - den Einzug in die K.o.-Phase - klar verfehlt.

"Das frühe Gegentor war sehr ärgerlich. Das kann man ganz leicht verteidigen. Das sehr schnelle 0:1 spielt der ohne defensiv eingestellten Heim-Mannschaft natürlich in die Karten. Wir waren in der gesamten Saison der Europa League nicht gut genug, um uns ein Weiterkommen zu verdienen", sagte Julian Nagelsmann nach der Partie.

Marcelo Goiano nach 45 Sekunden und Fransergio (81., 90.+3) trafen gegen die Hoffenheimer - die auf Nationalstürmer Sandro Wagner, Eugen Polanski, Robin Hack, Benjamin Hübner und Pavel Kaderabek verzichten mussten.

Die abschließende Begegnung am 7. Dezember gegen den bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad ist für die TSG damit bedeutungslos. Daran änderte auch der Treffer von Mark Uth (74.) nichts. Adam Szalai sah Sekunden vor dem Abpfiff wegen einer Tätlichkeit noch die Rote Karte.

Vor 12.000 Zuschauern im Estadio Municipal waren die Gäste noch gar nicht richtig auf dem Platz, da lagen sie schon zurück. Die Konfusion in der Hoffenheimer Defensive nutzte Goina zur Führung.

Diesen völlig verkorksten Beginn hatte Trainer Julian Nagelsmann nicht erwartet. "Ich bin sehr optimistisch, mein Bauchgefühl ist sehr gut", hatte der Coach im Vorfeld gesagt.

Schwache Chancenverwertung der Hoffenheimer

Die Hoffenheimer, die das Hinspiel aufgrund der schwachen Chancenverwertung trotz klarer Überlegenheit 1:2 verloren hatte, kamen zunächst überhaupt nicht in die Partie. Ein zweites Gegentor in der Anfangsphase wäre möglich gewesen, der unzufriedene Nagelsmann schrie sich an der Seitenlinie die Seele aus dem Leib.

Das Fehlen Wagners, der im Winter voraussichtlich zu Rekordmeister Bayern München wechseln wird, spielte beim schlechten Auftakt keine Rolle - die Kraichgauer kamen erst gar nicht gefährlich in den Strafraum der Portugiesen.

Auch Mitte der ersten Hälfte hatte sich die TSG noch keine echte Torchance erarbeitet. Der Auftritt des Bundesliga-Sechsten im strömenden Regen im Norden Portugals war erschreckend schwach.

Personelle Änderung in der Pause

Daran änderte sich auch in der Folge nichts. In der Offensive ging so gut wie nichts, die Defensive war immer wieder anfällig. Über einen Strafstoß für Braga nach einem Zweikampf zwischen TSG-Torwart Oliver Baumann und Paulinho (44.) hätten sich die Hoffenheimer nicht beschweren dürfen. Das beste am ersten Durchgang war der knappe Rückstand, Nagelsmann musste in der Pause personell reagieren.

Das tat der Trainer auch. Er brachte die offensive Bayern-Leighabe Serge Gnabry für den defensiven Harvard Nordtveit. Die Maßnahme brachte erst einmal nicht den gewünschten Erfolg.

Die Hoffenheimer, die in der Qualifikation zur Champions League am FC Liverpool gescheitert waren, konnten sich kaum steigern. Deshalb brachte Nagelsmann schon in der 52. Minute Uth - einen weiteren Stürmer.

Fransergio erzielt Doppelpack

Nur Sekunden später vergab Gnabry die erste Großchance der Kraichgauer (53.). Danach wurden die Hoffenheimer endlich stärker und drängten auf den Ausgleich. In der 59. Minute hätte Uth eigentlich treffen müssen.

In der 66. Minute zog Nagelsmann sein letztes Ass aus dem Ärmel und brachte in Adam Szalai noch einen Angreifer.

Nach einem Freistoß von Kerem Demirbay war Uth dann zur Stelle und erzielte den Ausgleich, auf der Gegenseite gelang dann Fransergio der entscheidende Doppelpack.