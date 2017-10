Bundesliga-Trio kämpft ums Überleben

International So 17:00 Topspiel am Sonntag: Tottenham - Liverpool Ligue 1 St. Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea -

Watford Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Bromwich Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Mailand Primeira Liga Porto -

Pacos Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Florenz Serie A AC Mailand -

Genua Serie A SPAL -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Premier League ZSKA Moskau -

Zenit Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Super Liga Roter Stern Belgrad -

Lucani Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Serie A São Paulo -

Flamengo Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter Mailand -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolverhampton Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man Utd -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Championship Preston -

Aston Villa

1899 Hoffenheim, der 1. FC Köln und Hertha BSC stehen in der Europa League massiv unter Druck. Wollen sie die K.o.-Runde erreichen, sind sie am Donnerstag zum Siegen verdammt.

Verlieren verboten: Das deutsche Europa-League-Trio steht vor dem dritten Spieltag der Gruppenphase geschlossen mit dem Rücken zur Wand. 1899 Hoffenheim vor heimischer Kulisse, der 1. FC Köln und Hertha BSC in Ost-Europa: Wieder einmal bangen die Bundesliga-Vertreter um ihr Überleben im - wenn es nach Franz Beckenbauer geht - "Cup der Verlierer."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Sie haben ähnliche Voraussetzungen wie wir - sie sollten gewinnen. Ich hoffe, dass sie nicht mauern, sondern mitspielen", sagte Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie am Donnerstag (21.05 Uhr im LIVETICKER) gegen den türkischen Vizemeister Istanbul Basaksehir. Für die TSG hat die Begegnung fast schon Endspiel-Charakter - und für Nagelsmann geht es darum, endlich das Bayern-Ballyhoo hinter sich zu lassen.

Schließlich hat der Bundesliga-Vierte kein Pflichtspiel mehr gewonnen (zwei Niederlagen, ein Remis), seit der "Trainer des Jahres" als kommender Coach bei Rekordmeister Bayern München gehandelt wird.

Noch düsterer sieht die Bilanz im Europacup aus. Die TSG hat die ersten vier internationalen Partien ihrer Klubgeschichte allesamt verloren - inklusive der Playoffs zur Champions League gegen den FC Liverpool. In der Gruppe C der Europa League liegt Hoffenheim mit null Punkten am Tabellenende, Istanbul hat auch nur einen Zähler auf dem Konto.

Köln gleicht doppelt Letzter

Köln droht nach dem katastrophalen Saisonstart in der Bundesliga auch das Aus in Europa. Beim weißrussischen Rekordmeister BATE Borissow (19 Uhr im LIVETICKER) soll endlich der erste Dreier der Saison her.

"Wir müssen immer wieder weitermachen, neu aufstehen", sagte Kapitän Matthias Lehmann vor dem Abflug nach Minsk am Mittwoch: "Unser Ziel ist, erst mal ein Spiel zu gewinnen, damit der Knoten endlich platzt." Das ist auch bitter nötig. Nach zwei Niederlagen aus den ersten beiden Spielen sind die Kölner in ihrer Europacup-Gruppe - wie auch in der Bundesliga - Letzter.

Dabei mangelt es vor allem an Offensivkraft: Ein Tor in der Europa League und drei in acht Bundesliga-Spielen sind erschreckende Werte. Daher ließ Stöger seine Jungs in dieser Woche mit verschiedensten Bällen trainieren. Einer war leicht dreieckig, der andere hatte die Form einer Bohne. Die unförmigen Bälle sollen die Handlungsschnelligkeit und Konzentration der Spieler fördern, sie sollen dabei helfen, das Unwahrscheinliche zu erwarten.

Kalou: "Müssen gewinnen"

Ähnliche Sorgen hat auch die Berliner Hertha im Gepäck. Bei Sorja Lugansk (19 Uhr im LIVETICKER) in der Ukraine muss das Team von Coach Pal Dardai liefern, um die K.o.-Runde nicht schon frühzeitig aus den Augen zu verlieren. Nach zwei Spielen warten die Berliner im Europacup immer noch auf das erste Tor und den ersten Sieg.

Noch sind die Chancen aufs Weiterkommen da, doch einen weiteren Ausrutscher dürfen sich die Berliner nicht erlauben. "Wir müssen gewinnen, weil wir das Ziel haben, die nächste Runde zu erreichen", sagte Stürmer Salomon Kalou.

Auf einen echten Heimvorteil mit der geballten Unterstützung seiner Anhängerschaft kann der Klub aus dem Kohlerevier Donbass allerdings nicht setzen. Wegen des Krieges in der Ostukraine trägt Lugansk seine Heimspiele seit Jahren schon fernab der Heimat aus. Die Mannschaft von Trainer Juri Wernidub lief schon in Odessa und Kiew auf - diesmal tritt das Team in Lwiw an.