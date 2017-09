Wo kann ich Hoffenheim gegen Ludogorez sehen?

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru

Die Europa-League-Saison 2017/18 geht in ihren 2. Spieltag. Für die TSG 1899 Hoffenheim geht es dabei nach Bulgarien zu Ludogorez Rasgrad. SPOX liefert Euch alle Informationen zur Partie - inklusive TV-Übertragung, Livestreams, Liveticker und Kader.

In der Bundesliga läuft es für Hoffenheim wie am Schnürchen: Keine Niederlage, 14 Punkte nach sechs Spieltagen, Platz zwei hinter Branchenprimus Borussia Dortmund. Zuletzt gab es einen überzeugenden 2:0-Erfolg über den FC Schalke 04.

Ein wenig getrübt wird die Stimmung im Kraichgau einzig und allein vom Auftakt in der Europa League. Am 1. Spieltag in der Gruppe C setzte es eine unnötige 0:1-Pleite gegen den portugiesischen Vertreter Sporting Braga.

Nun gilt es für die Truppe von Julian Nagelsmann also, wieder Boden gutzumachen - am besten mit einem Sieg gegen Ludogorez. Der amtierende bulgarische Meister liegt in der EL-Tabelle nach einem Unentschieden gegen Istanbul Basaksehir auf dem zweiten Platz.

Anstoßzeit: Wann spielt Hoffenheim gegen Ludogorez?

Spiel TSG 1899 Hoffenheim - Ludogorez Rasgrad Datum Donnerstag, 28. September 2017 Uhrzeit 21.05 Uhr Ort Arena Ludogorez in Rasgrad

© getty

Wo kann ich Hoffenheim gegen Ludogorez im TV und Livestream sehen?

Wo kann ich Hoffenheim gegen Ludogorez im Liveticker verfolgen?

Das Duell zwischen 1899 und Ludogorez ist bei SPOX im Liveticker zu verfolgen. Neben dem Auftritt der TSG bieten wir unter anderem eine Konferenz aller Spiele des Spieltags an im Liveticker an.

Gruppe C

Rang Mannschaft Spiele Tordifferenz Punkte 1 Sporting Braga 1 +1 3 2 Ludogorez Rasgrad 1 0 1 2 Istanbul Basaksehir 1 0 1 4 TSG Hoffenheim 1 -1 0

Der Kader der TSG 1899 Hoffenheim

Position Spieler TSG 1899 Hoffenheim Tor Oliver Baumann, Gregor Kobel, Alexander Stolz Abwehr Kevin Akpoguma, Justin Hoogma, Benjamin Hübner, Pavel Kaderabek, Havard Nordtveit, Stefan Posch, Nico Schulz, Kevin Vogt, Steven Zuber Mittelfeld Nadiem Amiri, Dennis Geiger, Florian Grillitsch, Philipp Ochs, Felix Passlack, Eugen Polanski, Lukas Rupp, Robert Zulj Angriff Serge Gnabry, Robin Hack, Andrej Kramaric, Meris Skenderovic, Mark Uth

Bei Hoffenheim fehlen verletzungsbedingt:

Adam Szalai (Muskelfaserriss)

Ermin Bicakcic (Kreuzbanddehnung)

Kerem Demirbay (Muskelfaserriss)

Der Kader von Ludogorez Rasgrad

Position Spieler Ludogorez Rasgrad Tor Jorge Broun, Renan, Vladislav Stoyanov Abwehr Cicinho, Ventsislav, Cosmin Moti, Natanael, Igor Plastun, Rafael Forster, Gregori Terziev, Aleksandar Vasilev Mittelfeld Anicet, Erol Dost, Svetoslav Dyakov, Jacek Goralski, Gustavo, Kristyan Kitov, Jody Lukoki, Marcelinho, Virgil Misidjan, Tsvetoslav Petrov, Sasha, Wanderson Angriff Joao Paulo, Junio Quixada, Claudiu Keseru

Trainer Dimitar Dimitrov muss keine verletzten Spieler kompensieren.