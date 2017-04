Mourinho: "Man muss seriöser spielen"

Freitag, 14.04.2017

"Wäre ich ein Verteidiger von Manchester United, wäre ich sehr wütend mit den Offensivspielern, da sie das Spiel hätten gewinnen müssen, es aber nicht getan haben", führte Mourinho im Anschluss an das Remis in Belgien an. Er will eine Steigerung im Rückspiel sehen.

Für die Zukunft fordert der Portugiese: "Wir müssen die Spiele killen." Sein Team hätte bereits die Chance gehabt, alles klar zu machen, diese aber liegen gelassen: "Wir können uns nur selbst anzählen, weil wir in der zweiten Hälfte leichtes Spiel hatten."

Ein spätes Tor von Leander Dendoncker sorgte für den Ausgleich der Belgier. Mourinho überlegte: "Ungenau ist vielleicht das richtige Wort. Man muss seriöser spielen. Selbst wenn man die Leistung von zwei oder drei Offensivspielern zusammenlegt, kommt nicht viel dabei heraus."

